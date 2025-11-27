Alpha Nomos ist ein Rhythmus-Hack-and-Slash, der Crypt of the Necrodancer und Devil May Cry zusammenbringt

Wenn du kürzlich Hi-Fi Rush gespielt hast und nach etwas Ähnlichem suchst oder nach etwas, das die Prämisse und die Idee sogar auf die nächste Stufe hebt, lohnt es sich, Ribcage Games ' Alpha Nomos im Auge zu behalten. Dies ist ein rhythmusbasiertes Hack-and-Slash-Actionspiel, bei dem die Spieler die Rolle von Cello übernehmen und musikalische Fähigkeiten und Fähigkeiten einsetzen, die im Takt eines Soundtracks pulsieren, um Schaden auszuteilen und abtrünnige Marionettengegner zu besiegen.

Mit einer so einzigartigen Prämisse hatten wir kürzlich während unserer Zeit bei DevGAMM die Gelegenheit, mit Mitgründer Emil Lager zu sprechen, um die Inspiration und die Idee hinter Alpha Nomos zu verstehen.

"Wir versuchen, Dinge wie Crypt of the Necrodancer und Devil May Cry zusammenzubringen", beginnt Lager, bevor er hinzufügt: "Hi-Fi Rush war in diese Richtung, und uns gefällt die Richtung, in die es gegangen ist, aber wir denken, dass man die Verbindung zwischen Action und Musik weiter treiben könnte als sie, und genau das tun wir."

Wir baten um weitere Klarstellungen, wie das spielmechanisch aussieht, woraufhin Lager uns ausführlich Folgendes erklärte.

"Also, ihr habt ein sehr komplexes Kombosystem für jede einzelne der Waffen, die wir im Spiel haben. Im Moment demonstrieren wir in der Demo eines davon, aber wir haben das Spielsystem bewusst so gestaltet, dass es auffindbar ist. Ich entdecke also immer noch neue Wege, bestimmte Dinge in der Waffe effektiver zu nutzen, aber das waren nicht Dinge, die ich geplant hatte, und ich ziehe gerne eine Analogie zwischen diesem und der Nutzung von Musikinstrumenten. Wenn man ein Musikinstrument lernt, muss man die Regeln kennen, um mit Freestyle zu beginnen und die Regeln zu brechen. Ich sehe das so, und ich finde es wirklich gut, wenn Leute in der Community Wege finden, mein System zu knacken, und es macht wirklich Spaß, das System im Laufe der Zeit zu erkunden. Es gibt niemanden, der das Spiel mehr gespielt hat als ich, und trotzdem finde ich regelmäßig neue Dinge, die ich darin tun kann."

Derzeit plant Alpha Nomos einen Start im Zustand 1.0 im März 2026, wenn es zuerst auf dem PC erscheinen wird. Aber was können wir danach erwarten? Wir haben bei Lager nachgefragt.

"Wir werden mit dem PC anfangen und sehen, wie einfach es für uns ist, Wege zu finden, auf andere Plattformen zu versenden. Das Erste, worauf wir uns die Switch anschauen werden, aber angesichts der Größe des Teams wollen wir zuerst die PC-Version perfekt machen, so poliert und gut wie möglich machen, und dann werden wir uns später Konsolen anschauen."

Das vollständige und lokal untertitelte Interview finden Sie unten für mehr über das Spiel, seine Veröffentlichung, seine Verbindungen zu Hans Zimmer und ebenso viele Informationen zur musikalischen Umsetzung.