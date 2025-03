Aloy-Synchronsprecherin reagiert auf KI-Nachbildung der Figur

HQ

Die Schauspielerin, die Aloy in den Horizon-Spielen spielt, hat sich kürzlich zu dem im Internet verbreiteten Video geäußert, das eine KI-Nachbildung der Figur zeigt. In einer Tech-Demo demonstrierte Sony, wie ein KI-Spielercharakter in einem Spiel aussehen könnte. Dieses Video sollte nicht von der Öffentlichkeit gesehen werden, aber jetzt, da es so weit ist, haben sich viele Meinungen darüber gebildet.

In einem neuen TikTok erklärte Ashly Burch zunächst, dass nichts von ihrer Leistung von der Tech-Demo verwendet wurde. Außerdem spiegelte die Demo nichts wider, was aktiv in der Entwicklung war, aber obwohl beides wahr sein mag, macht sich Burch immer noch Sorgen um die Zukunft der Videospiel-Performances.

"Ich stelle mir einfach vor, dass ein Video wie dieses herauskommt, in dem die Leistung einer Person zu sehen ist. Das hat die Stimme, das Gesicht oder die Bewegung von jemandem. Und die Möglichkeit, dass, wenn wir diesen Kampf verlieren, diese Person keine Möglichkeit mehr hätte, sich dagegen zu wehren", sagte Burch und bezog sich dabei auf den aktuellen Streik der SAG-AFTRA, um Videospielschauspielern Schutz vor KI zu bieten.

"Die Technologie ist nicht das Problem. Dass Spielefirmen die Technologie nutzen wollen, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir derzeit streiken und die Verhandlungsgruppe nicht zustimmen wird, uns mit gesundem Menschenverstand zu schützen", fuhr sie fort.

Da KI nach wie vor ein heißes Thema in der Gaming-Branche ist, scheint es, dass wir diese Gespräche darüber fortsetzen werden, was in Ordnung ist und was nicht und wie die Technologie die Branche verändern kann.