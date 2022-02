Aloy herzt 20 Millionen Menschen, die Horizon: Zero Dawn gekauft haben

HQ

In einer Woche erscheint das neue Horizon Forbidden West und Guerrilla Games hat am Nachmittag neues Werbematerial für das mit Spannung erwartete Open-World-Abenteuer bereitgestellt. Gleichzeitig, und das ist die eigentliche Nachricht, meldet das Entwicklerstudio neue Metriken, an denen sich Aloys kommendes Abenteuer messen lassen wird.

Das Originalspiel, Horizon: Zero Dawn, wurde in beinahe drei Jahren über 20 Millionen Mal verkauft, erfahren wir in einem Tweet von Sony. All diese Leute haben im Schnitt 50 Stunden mit dem gefeierten Titel verbracht, was eine beachtliche Leistung ist. Laut Howlongtobeat benötigen viele Spieler beim ersten Spieldurchgang knapp 50 Stunden, um die Hauptgeschichte und den Großteil der Nebenaktivitäten abzuschließen.