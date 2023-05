Alone in the Dark sieht aus wie ein weiteres großartiges Survival-Horror-Remake

HQ

Ich bin in letzter Zeit ein bisschen ein Fan von Survival-Horror-Spielen geworden. In dieser Ära der Multiplayer-Gottheiten, die nie zu sterben scheinen und deine ungeteilte Aufmerksamkeit verlangen, hat ein reines, vollständiges Einzelspieler-Erlebnis etwas Einladendes - auch wenn sie uns oft auf unglaublich erschütternde und furchterregende Reisen mitnehmen. Als ich hörte, dass Pieces Interactive das klassische Horrorspiel Alone in the Dark von 1992 neu auflegen würde, war ich ein wenig aufgeregt, und jetzt, nachdem ich mehr von dem Spiel im Rahmen einer Pressevorschau gesehen habe, bin ich sehr, sehr aufgeregt.

Weil sich Alone in the Dark unglaublich hochwertig und modern anfühlt, von dem, was mir gezeigt wurde. Dies ist ein Spiel, das die Spieler in ein Herrenhaus und eine umliegende Stadt im Süden der Vereinigten Staaten in den 1920er Jahren führt und dann die Spieler damit beauftragt, ein seltsames und beunruhigendes Geheimnis zu lüften, das mit einem verschwindenden Mitglied der Familie Hartwood zusammenhängt. Aber, um ein bisschen Sand ins Getriebe zu machen, Alone in the Dark wird nicht nur aus der Perspektive eines Charakters gespielt, wie Dead Space mit Isaac Clarke oder was wir in Resident Evil 4 mit Leon S. Kennedy bekommen. Nein, hier bekommen wir zwei Geschichten, die sich unterscheiden, je nachdem, ob man als Detektiv Edward Carnby oder Emily Hartwood spielt, die Nichte des vermissten Onkels, die zuletzt in Derceto Mansion, einem Heim für psychisch Kranke, gesehen wurde.

Automatisch ziehst du wahrscheinlich Vergleiche zu Resident Evil 2, aber es scheint, als würde Pieces dieses Design in diesem Spiel noch einen Schritt weiter bringen, da die Erzählung und Geschichte dich nicht nur auf einen anderen Weg zu verschiedenen Orten wie RE2 führt, sondern auch die NPCs und andere Charaktere unterschiedlich auf dich reagieren, was für einzigartige Szenarien und Momente sorgt. was ein zweites Durchspielen dieses Spiels fast selbstverständlich macht. Wenn die einzigartigen Elemente jedoch nicht ausreichen, um Sie dazu zu bringen, dies zu tun, wird die Besetzung sicherlich dazu beitragen, Ihre Meinung zu klären, da Pieces sowohl David Harbour als auch Jodie Comer engagiert hat, um Alone in the Dark's Protagonisten darzustellen, was definitiv eine auffällige Prämisse ist, um es gelinde auszudrücken.

Da das Original Alone in the Dark 1992 debütierte, ist es ein Verkaufsschlager, dies als einfaches Remake zu bezeichnen. Es fühlt sich eher wie eine völlig neue Adaption des Survival-Horror-Spiels an, da moderne Technologie und die Kraft von Unreal Engine 4 es dem Entwickler ermöglicht haben, atemberaubende neue Versionen des Herrenhauses und der Umgebung zu schaffen. Dies ist eine Liebeserklärung an das Original, nicht nur ein reines Remake, wie es heutzutage in der Spieleindustrie üblich geworden ist.

Während das Konzept von Alone in the Dark darin besteht, die psychologischen Horrorelemente zu nutzen, die das Franchise geprägt haben, wird diese Version des Spiels dies tun, indem die Realität buchstäblich vor Ihren Augen zerbröckelt, während die Protagonisten darum kämpfen, die Welt und das, was mit ihnen passiert, zu verstehen und zu verstehen. Die Gegnertypen, die wie gruselige, unheimliche Horrormonster aussehen, sprechen ebenfalls eindeutig für diesen Designstil, ebenso wie der Soundtrack, der mit Doom Jazz ein Ambiente schafft, das zur Zeit passt und dennoch für gruselige Momente sorgt.

Die Kampfelemente scheinen sich auch mehr an das zu orientieren, was wir in Dead Space und RE2 finden, da Sie die typischen wackeligen Zielsysteme und die eingeschränkte Mobilität verwenden müssen, um zu überleben und die Bedrohungen zu überwinden, die Sie angreifen. Es gibt Optionen für Nahkampfangriffe in Alone in the Dark sowie kurze Ausweichbewegungen, aber erwarte nicht, dass du in absehbarer Zeit jemanden wie Leon in RE4 trittst.

Da Alone in the Dark am 25. Oktober auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen debütieren wird, freue ich mich sehr darauf, bald mehr von diesem Survival-Horror-Remake zu sehen und sogar einige davon zu spielen, und glücklicherweise können Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was jetzt kommen wird, da Pieces jetzt eine spielbare Prolog-Demo veröffentlicht hat, die die Spieler in die Rolle des jungen Mädchens versetzt, das Sie während des Hauptspiels treffen. als sie die Derceto Mansion ein paar Wochen vor der Ankunft von Carnby und Miss Hartwood erkundet. Diese Demo wird jedoch nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommen wird, und wird keine Spoiler für die Hauptgeschichte oder Kampfelemente enthalten, also erwarten Sie hier kein breites und tiefgründiges Abenteuer.

Für diejenigen, die Alone in the Dark vorbestellen möchten, können Sie dies auch jetzt tun, wobei das Spiel für 49,99 £ / 59,99 € im Einzelhandel erhältlich ist und in einer von zwei Versionen erhältlich ist. Die Standard-Edition enthält nur das Basisspiel und die Deluxe Edition, die mit einigen Filterpaketen und Kommentarpaketen geliefert wird, die das Alone in the Dark-Erlebnis ergänzen und verändern. Jeder, der vorbestellt, erhält auch die Decerto 1992 Costume Pack DLC, mit der Sie die Modelle der Protagonisten ändern können, um ihre Versionen von 1992 widerzuspiegeln.

Unnötig zu erwähnen, dass Alone in the Dark definitiv etwas ist, das Sie sich in Ihrem Kalender markieren sollten, wenn Sie immer noch diesen neu aufgelegten Survival-Horror-Juckreiz haben.