Alone in the Dark erneut verschoben

HQ

Pieces Interactive und THQ Nordic scheinen alle drei Monate ein großes Treffen zu veranstalten. Im Mai wurde uns gesagt, dass Alone in the Dark im Oktober erscheinen sollte, aber die Pläne änderten sich, als das Spiel auf den 16. Januar verschoben wurde, ein Quartal und einige Änderungen später. Nun, seitdem sind drei Monate vergangen, also ratet mal...

THQ Nordic hat uns eine Pressemitteilung geschickt, in der es heißt, dass Alone in the Dark auf den 20. März verschoben wurde. Der offizielle Grund ist, dass sie nicht wollen, dass die Entwickler sich durch die Feiertage quälen, um unsere Erwartungen zu übertreffen, also ist das verständlich. Vor allem, wenn es bedeutet, dass uns eine interessante Woche mit der Veröffentlichung von Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2 und Princess Peach: Showtime bevorsteht.