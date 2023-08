Alone in the Dark erhält eine teure, limitierte Auflage

HQ

Wenn Sie (etwa) 180 £ übrig haben, könnte vielleicht eine exklusive, limitierte Auflage des kommenden Alone in the Dark-Reboots etwas für Sie sein? Es werden nur 5000 Exemplare produziert, die ab einem noch unangekündigten Datum über die Website von THQ bestellt werden können. Die Box enthält alle möglichen Leckereien für diejenigen, die solche Dinge zu schätzen wissen, darunter eine Statue, ein Steelbook, eine physische Kopie des Spiels (hurra!), Aufkleber und andere Kleinigkeiten. Das vollständige Inhaltsverzeichnis lautet:



Eine Statue des Dunklen Mannes (26 cm / 10" in der Höhe)



Eine Kopie des Spiels auf PS5, Xbox Series X oder PC



Ein Alone in the Dark Steelbook-Cover



Eine Ostadte-Miniaturfigur (10 cm/ 4" hoch)



Das DLC-Paket der Collector's Edition (Derceto 1992 Kostümpaket, Director's Commentary Mode, Vintage Horror Filter Pack)



Ein "Bitte nicht stören"-Türhänger



Ein Derceto 1030 Wandtattoo Set



Das Spiel wird am 25. Oktober veröffentlicht.

Wirst du versuchen, eine dieser Sammlerboxen zu ergattern?