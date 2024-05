Alone in the Dark erfüllte nicht die Erwartungen von Embracer

HQ

Pieces Interactives Alone in the Dark wurde bei der Veröffentlichung mit gemischten Kritiken aufgenommen, und selbst die Starpower von David Harbour und Jodie Comer konnte nicht dazu beitragen, dieses Spiel dazu zu bringen, die Erwartungen der Embracer Group zu erfüllen.

Im Geschäftsbericht des Unternehmens für das Gesamtjahr sehen wir, dass Embracer sowohl Alone in the Dark als auch Outcast: A New Beginning eine "schwächere Leistung als erwartet " festgestellt hat. Es gab nicht viele weitere Details, aber wie wir wissen, war das Studio hinter dem Spiel bereits mit Entlassungen konfrontiert.

Wenn man bedenkt, dass keine weiteren Details zu den tatsächlichen Erwartungen bekannt gegeben wurden, ist es schwer zu sagen, wie hoch Embracer die Messlatte gelegt hat. Für alle, die auf Alone in the Dark 2 in absehbarer Zeit hoffen, tut es uns leid, sagen zu müssen, dass es danach nicht wahrscheinlich ist.