Alone in the Dark -Entwickler ist der Letzte, der von Entlassungen betroffen ist

Ein weiterer Entwickler scheint mit der Schwierigkeit konfrontiert zu sein, seine Mitarbeiter zu entlassen. Alone in the Dark Der Schöpfer Pieces Interactive trennt sich anscheinend von einigen seiner Mitarbeiter, obwohl das volle Ausmaß der Entlassungen noch unklar ist.

Die Entlassungen wurden von der QA-Analystin Helena Hansen auf X berichtet, wo sie ausdrücklich erklärt: "ICH WERDE ENTLASSEN. Ich werde einen besseren Beitrag mit meinen Links und all dem machen, sobald sich die Gefühle gelegt haben, aber ugh. Mein Herz bricht gerade für mich und meine Kollegen."

Weder Pieces Interactive noch THQ Nordic haben sich bisher zu den Entlassungen geäußert, was bedeutet, dass es schwierig ist, genau zu wissen, wie viele Entwickler betroffen sind. Das alles kommt kurz nach dem Debüt von Alone in the Dark, einem Spiel, das uns nur schwer beeindrucken konnte, wie wir in unserer Rezension feststellen, die Sie hier finden oder unten ansehen können.