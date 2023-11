Alone in the Dark bekommt einen ebenso langen und mysteriösen Trailer

HQ

Bist du schon fertig mit Alan Wake 2? Pieces Interactive und THQ Nordic möchten uns daran erinnern, dass sie auch ein episches und mysteriöses Horrorspiel in Arbeit haben, nämlich Alone in the Dark.

Jetzt haben wir einen massiven siebenminütigen Trailer namens Looking For Jeremy erhalten, in dem wir Emily Hartwoond (Jodie Comer) und dem Privatdetektiv Edward Carnby (David Harbour) folgen, die einen mysteriösen Brief erhalten haben. Sie begeben sich nach Derceto Manor, um Jeremy in einem höchst suggestiven Abenteuer zu suchen, bei dem es schwierig ist, zu bestimmen, was Realität und was Wahnsinn ist.

Alone in the Dark erscheint am 16. Januar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.