All-Star-Crossover zwischen The King of Fighters und Tekken 7 im Mobile-RPG

SNK und Bandai Namco reichen sich für ein besonderes Ereignis sportlich die Hände (um sich wenig später zu prügeln). Tekken 7 hat sich mit dem Handyspiel The King of Fighters: All Star zusammengeschlossen, um ein tolles Crossover-Event umzusetzen, das Kämpfer aus beiden Franchise darstellt. Die Aktion läuft bereits und wird noch bis zum 17. Dezember verfügbar sein. Spieler haben die Gelegenheit, Heihachi Mishima, Jin Kazama, Kazuya Mishima, Armor King, Ling Xiaoyu und Paul Phoenix im Spiel zu erhalten, sofern sie einen speziellen Tekken-Dungeon durchspielen und den entsprechenden Charakter anschließend in einer sogenannten Supermission besiegen. Natürlich lassen sich die Kämpfer auch einfach via Direktkauf-Option freischalten, wenn ihr nicht spielen wollt... Das Game ist kostenlos erhältlich und ihr könnt es auf iOS und Android finden.