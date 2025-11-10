"Lass uns diesen Schwanzlutscher ficken!"

Wenn Kim Kardashian ihr Möglichstes tut, um als die härteste und skrupelloseste Scheidungsanwältin der Fernsehwelt zu erscheinen, fällt es schwer, sich das Lachen zu verkneifen. Oder nein, lassen Sie mich zurückgehen und das umformulieren; Es ist eigentlich unmöglich, nicht vor Lachen zu schreien, höhnisches Lachen, denn die neue große Produktion des Glee-Mannes mit Kim K in der Hauptrolle ist geradezu schrecklich.

Wenn Sie die erfundenen Namen der Hauptfiguren lesen, werden Sie nur zum Lachen gebracht, und ich verspreche Ihnen, dass Ihnen in dieser Serie noch viele, viele weitere Momente der Lächerlichkeit folgen werden. Allura Grant (Kardashian) und Liberty Ronson (Watts) sind die Namen der beiden Scheidungsanwälte, die - nachdem sie als Hunde und Sklaven für weiße, fettige, schmierige Männer in einer anderen Kanzlei gearbeitet hatten - sich befreiten und die rein weibliche Kanzlei Grant, Ronson und Greene gründeten. Diese Kanzlei ist auf Scheidungen spezialisiert, und zwar nur auf die schmutzigen Scheidungen. Sie repräsentieren nur Frauen und es gibt keine zweite in All's Fair, in der es nicht darum geht, wie ekelhaft Männer wirklich sind. Die Trommel wird so heftig gehämmert, dass die Trommelfelle bluten und so viele schon offene Türen mit den stumpfsten Schuhen eingetreten werden, dass es schnell parodistisch wird. All's Fair ist so miserabel, wie es teure Großproduktionen selten sind. Wir sprechen hier von konzentrierter, leicht faszinierender Erbärmlichkeit - durchtränkt von jenem modernen Feminismus, in dem halbmetertiefe Dekolletés mit hexenhaftem Verhalten einhergehen. Etwas, das in diesem Fall cool, frech und sexy sein soll - aber am Ende einfach nur erbärmlich ist.

Das Drehbuch, auf dem All's Fair basiert, wurde größtenteils von dem Mann geschrieben, der einst Nip/Tuck, American Horror Story geschrieben hat und der Showrunner der Netflix Monster-Fortsetzung ist. Die Art und Weise, wie er zickige Machtausbrüche ohne Finesse und Klasse mit Gebrüll, selbstverliebten Reflexionen über die Welt um uns herum und tauben Monologen über unsere Zeit hier mischt, lässt es absolut so wirken, als hätte Murphy das Drehbuch nie angerührt, sondern nur seinen Namen darauf gesetzt. Auch Kim Kardashian ist in der Rolle der Hauptdarstellerin Allura Grant so unwahrscheinlich schlecht, dass es sich fast so anfühlt, als wäre dies ein großes soziales Experiment.

Sie werden keine schlechtere TV-Serie finden, egal wie sehr Sie suchen.

Kim-K wird hiermit zur schlechtesten Schauspielerin aller Zeiten gekürt, und zwar in allen Kategorien.

Der Rest der Besetzung besteht aus namhaften weiblichen Filmstars wie Naomi Watts, Glenn Close und Sarah Paulson, aber da sie alle gezwungen wurden, Charaktere ohne sympathische Fähigkeiten zu spielen, wirken sie alle wie ausgesprochene Ultra-Hexen. Nichts geht hier, nicht einmal die teuren Prada-Anzüge und die akribisch dekorierten Designerbüros. Ich persönlich hätte gedacht, dass das nur funktionieren könnte, wenn eine gewisse umfangreiche Drehbuchänderung vorgenommen worden wäre. Dazu gehört auch Peacemaker, die in Episode zwei hätte eingeladen werden sollen, alle vier weiblichen Hexenanwältinnen mit einer gut platzierten Granate in die Luft zu jagen. Es hätte funktionieren können, aber da es nie geklappt hat, bleibt mir nur übrig, unsere allerniedrigste Bewertung zu vergeben. Schlimmer kann TV-Serien wirklich nicht werden.