Alles, was wir über Teraleak wissen: Der größte Leak in der Geschichte von Nintendo und Pokémon

HQ

Obwohl es erst einige Monate später in den Vordergrund der Nachrichten rückte, ist die Wahrheit, dass vor etwas mehr als einem Jahr ein Benutzer tonnenweise Informationen über Discord durchsickern ließ, darunter zum Beispiel die Anzahl der neuen Mega-Entwicklungen, die wir im kommenden Pokémon Legends: Z-A sehen werden. Diese Leaks beunruhigten Nintendo ernsthaft und mobilisierten schnell ihre Armee von Anwälten , um den Insider zu jagen GameFreakOUT. Es scheint, als hätten sie nicht viel Erfolg gehabt, denn gestern Nachmittag, fast ein Jahr nach dem ersten Teraleak, sind die 'Pókeleaks' zurück.

Wir werden versuchen, alle neuen Informationen über das, was bereits als das größte Leck in der Geschichte von Nintendo gilt, in Teilen zu strukturieren, ohne Sensationsgier und sich an die Quellen oder Repliken zu halten, die die Bilder immer noch in den sozialen Netzwerken aufbewahren. Natürlich ist nichts, was Sie hier sehen oder lesen werden, offizielle oder endgültige Informationen darüber, was Game Freak, The Pokémon Company oder Nintendo geplant hat, aber alles deutet darauf hin, dass dies der Plan der drei Unternehmen für das Pokémon-Franchise in Videospielen für diese aktuelle Generation auf Nintendo Switch 2 gewesen wäre.

Pokémon Legends: Z-A war nicht der ursprüngliche Plan: Es sollte ein Spiel werden, das in Johto spielt.

Beginnen wir mit dem, was uns am nächsten ist. Obwohl Pokémon Legends Z-A in der städtischen Umgebung von Lumiose City in der Region Kalos spielt, deuten frühe Skizzen von Pokémon Legends 2 darauf hin, dass es sich um einen Titel gehandelt hätte, der in der offenen Wildnis von Johto spielte, wie es bei 'Arceus' der Fall war. Tatsächlich wird es in den Dokumenten als Pokémon Ho-Oh und Pokémon Lugia angezeigt, da geplant war, sie im Jahr 2024 zu veröffentlichen, dem 25. Jahrestag der Veröffentlichung von Pokémon Gold und Silver.

Es setzte auch die Erkundung früherer Epochen im Pokémon-Universum fort. Es sollte in einer Zeit vor Pokémon-Trainern spielen und schließlich den Ursprung des Pokémon-Trainings erforschen. Der Protagonist des Abenteuers ist ein Zeitreisender, der die Pokémon anführt und drei von ihnen wiederbelebt.

Werbung:

All diese Informationen wurden, wie wir jetzt wissen, zugunsten der "heutigen" Einstellung von Lumiose City in Kalos verworfen und werden vermutlich nie in ein tatsächliches Spiel umgesetzt werden. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass ein Teil dieser Handlung in einem hypothetischen Pokémon Legends 3 verwendet werden könnte. In Pokémon Legends: Z-A gab es einen Prototyp PokéRide, in dem sich der Protagonist auf Pokémon und auch über Dächer bewegen konnte. Die Größe des Pokémon und die Art und Weise, wie der Charakter darauf reitet, würden perfekt passen, wenn man sich die Modellierung des Accounts in X ansieht.

Für Pokémon Schwarz und Weiß befinden sich keine Remakes in der Entwicklung.

Bittere Nachricht, da wir auf jeden Fall bei jedem Pokémon Presents davon überzeugt waren, dass die Gerüchte über Gen 5 Remakes wahr sind. Aus der durchgesickerten Dokumentation von Game Freak wissen wir nun, dass für Pokémon Black und White keine Remakes in Arbeit sind, aber sie stellen klar, dass, wenn ein solches Projekt in Zukunft grünes Licht erhält, es von Grund auf neu gemacht wird, mit viel Liebe und Zuneigung für die Region Unova (Thesselia ).

Werbung:

Pokémon-Legenden: Galar wäre die nächste Veröffentlichung der 10. Generation

Es gibt nicht viele Informationen darüber, aber in der durchgesickerten Dokumentation gibt es einen PowerPoint-Bildschirm, der auf Project Ringo zeigt (was übersetzt "Apfel" bedeutet), was aus den Bildern darauf hindeutet, dass es im Bereich von Galar gesetzt wird. Der Plan wird laut den Dokumenten (denken Sie daran, dass es sich um Leaks von sehr alten Plänen handelt und sich alles geändert haben könnte) im Jahr 2027 oder 2028 sein.

Mögliches Pokémon Gen 10: Wind und Wellen

Hier fangen die Dinge an, SEHR interessant zu werden. Die Dokumentation von Game Freak (aus dem Jahr 2021, wie Insider Gaming berichtet) spricht davon, dass die zehnte Generation von Spielen ein Spiel der zweiten Generation mit dem Thema "Unendlichkeit" ist, mit einer neuen Spiel-Engine.

Pokémon Wind/Waves würde in der südostasiatischen Region spielen und eine neue Weather Moves -Mechanik enthalten. Es scheint auch von Shigeru Ohmori (Head of Design on Pokémon Pearl und Diamond, Director of Omega Ruby und Alpha Sapphire sowie Sun und Moon ) geleitet worden zu sein. Die Handlung scheint sich um einen Jungen zu drehen, der nach einem Lottogewinn mit seiner Familie durch die Region reist und dabei einen jungen Pokémon-Professor trifft, der Wetterphänomene mit Wind und Waves untersucht. Es gibt auch eine Entwicklungsorganisation, die die Wälder abholzt und die Ressourcen des Gebiets verbraucht, was darauf hindeutet, dass dies die Bösewichte der Geschichte sein werden.

Logos für Pokémon Wind und Pokémon Wave sind vor ein paar Wochen auf 4chan erschienen, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dies der Plan von The Pokémon Company war. Es muss sich aber etwas geändert haben, denn der Plan war, diesen Titel im Jahr 2025 zu veröffentlichen.

Das Traum-Pokémon-MMO: Project Seed

Wenn es eine Sache gibt, über die sich alle wirklich freuen, was diese Teraleak hervorgebracht haben könnte, dann ist es, dass immer wieder etwas namens Seed erwähnt wird. Seed ist der Codename für ein Pokémon-Spiel mit Online-Multiplayer-Systemen, das auf dem gesamten japanischen Archipel spielen würde. Mit anderen Worten, es wäre ein multiregionales Pokémon, das sich von der ersten bis zur vierten Generation erstreckt.

Seed sollte auch den nächsten großen technischen Sprung für das Franchise bedeuten, da es mit der neuen Spiel-Engine Pokémon X Engine entwickelt wurde, die es ermöglichen würde, die üppigsten und detailliertesten Umgebungen der Serie nachzubilden. Wir könnten auch zwischen den Inseln reisen, und es gibt sogar Prototypen von Unterwasserumgebungen, die erkundet werden können.

Die Dokumentation deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung von Seed für 2028 geplant ist, so dass es zweifellos ein Nintendo Switch 2 -Exklusivtitel sein wird.

Gen 11 im Jahr 2030

Der Leak, der im Rahmen eines Teamorganisationsprozesses kurz erwähnt wird, erwähnt, dass die elfte Generation von Pokémon-Spielen voraussichtlich im Jahr 2030 veröffentlicht wird, aber es wird kein Codename, keine Handlung oder Inspiration für dieses Projekt erwähnt. Es wird geschätzt, dass mehrere Mitglieder des Entwicklungsteams aus aktuellen Versionen eine Doppelrolle übernehmen würden, um dieses Projekt zu unterstützen, aber sonst wird nichts erwähnt.

Und das ist im Grunde eine Zusammenfassung aller Informationen, die in den letzten Tagen über Pokémon veröffentlicht wurden. Wir erinnern euch noch einmal daran, dass nichts davon offiziell ist und dass weder Nintendo, Game Freak noch The Pokémon Company eine Erklärung zu diesem Thema abgegeben haben.