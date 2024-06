Alles, was Sie vor den kommenden Sommerspielen wissen müssen

HQ

Diese Woche markiert eine der größten im Gaming-Bereich. Am kommenden Wochenende werden wir mehrere Shows sehen, die uns aufregende Ankündigungen rund um das Thema Gaming geben werden. Egal, ob Sie nur darauf warten, etwas vom neuen Call of Duty zu sehen, oder ob Sie jede Kalenderveröffentlichung für 2024 im Kopf haben, es könnte einige Verwirrung darüber geben, welche Show für Sie am wichtigsten sein könnte. Wenn Sie sich am Kopf kratzen und sich fragen, was Sie wann sehen sollen, haben wir die wichtigsten Shows unten skizziert.

Guerrilla Collective Online Showcase - 6. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ

Der Guerrilla Collective Online Showcase verspricht eine ganze Reihe von Spielenthüllungen, Informationen, Ankündigungen und Trailern. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, was für die Serie feststeht, aber wenn Sie ein Fan kleinerer Titel wie Until Then, Squirrel with a Gun und Undead West sind, sollten Sie sich das vielleicht ansehen. Sie können auf den YouTube- oder Twitch-Kanälen von Guerrilla Collective zuschauen.

Access-Ability Summer Showcase - 7. Juni um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ

Der Access-Ability-Showcase feiert alles, was mit Barrierefreiheit im Gaming zu tun hat, und befasst sich mit kürzlich veröffentlichten und kommenden Titeln, die von behinderten Entwicklern entwickelt wurden, und da wir in eine neue Ära der Barrierefreiheit eintreten, fühlt es sich wie eine großartige Ergänzung zu unserem Sommer-Event-Line-up an. Sie können auf Twitch und YouTube einschalten, wo es von Laura Kate Dale moderiert wird.

Summer Game Fest Showcase - 7. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr MESZ

Der Großvater von allen, wenn es einen gab, verspricht eine Menge spannender Informationen über die größten Spiele, auf die wir uns im Jahr 2024 und darüber hinaus freuen. Es wird sicherlich viele Anzeigen geben, da dies eine Keighley-Show ist, aber es ist auch eines der Dinge, die wir jetzt haben, da die E3 vorbei ist. Wenn Sie mit uns zuschauen möchten, streamen wir die Show live, und Sie finden sie auf der GR Live-Homepage.

Tag der Entwickler - 8. Juni um 00:00 Uhr BST/01:00 Uhr MESZ

Unmittelbar nach dem Summer Game Fest Showcase und dem 8. Juni hier in Europa setzt der Day of the Devs die Gaming-Enthüllungen, Ankündigungen und mehr mit einem besonderen Fokus auf Indie-Spiele fort. Wir werden die Day of the Devs-Show nicht streamen, wenn sie stattfindet, aber ihr könnt weiterhin von denselben YouTube- und Twitch-Streams aus zuschauen wie die, die das Summer Game Fest gezeigt haben.

Devolver Direct - 8. Juni um 01:00 Uhr BST/02:00 Uhr MESZ

Wenn Sie danach irgendwie immer noch hungrig nach Gaming-Ankündigungen sind (und dank des späten Starts nicht eingeschlafen sind), dann sollten Sie für die Devolver Direct wach bleiben. Es ist Volvys 15. Geburtstag, und Sie können sicher sein, dass Devolver Digital stilvoll feiern wird. Erwarten Sie einen Haufen Verrücktheiten, seltsamen Humor und weitere Spielenthüllungen von Devolver. Devolvers Showcase ist auf YouTube und Twitch zu finden.

Future of Play Direct - 8. Juni um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ

Nach einem langen Powernap können Sie am Samstag pünktlich zur Future of Play Direct aufwachen. Dieses Showcase wird von einem V-Tuber moderiert und verspricht Hexerei und Anime-Girls. Wenn Ihnen das nicht sagt, worauf Sie sich einlassen, weiß ich nicht, was es tun wird. Trinket Studios, Texel Raptor, Mighty Yell und Studio Pixel Punk und andere Entwickler werden anwesend sein, also halten Sie die Augen auf YouTube offen, wenn einer dieser Namen einen Nerv trifft.

Wholesome Direct - 8. Juni um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ

Die Wholesome Direct konzentriert sich auf Geschichten, Kunst und einzigartiges Gameplay und lässt dich deine Schrotflinten und Schwerter niederlegen, um Spiele zu erleben, die dir eine andere Art von Spaß bieten. Für diejenigen, die gemütliche oder gesunde Spiele lieben, können Sie sich die Wholesome Direct auf YouTube und Twitch ansehen.

Latin American Games Showcase - 8. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ

Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, feiert der Latin American Games Showcase Titel, die in der LATAM-Region und von Lateinamerikanern auf der ganzen Welt entwickelt wurden. Es wird einen Blick auf über 70 Spiele mit einer Vielzahl von Genres, Stilen und mehr werfen. Wie üblich könnt ihr es euch auf YouTube und Twitch ansehen.

Women-led Games Showcase - 8. Juni um 19:30 Uhr BST/20:30 Uhr MESZ

Genau wie beim Latin American Games Showcase können Sie wahrscheinlich das Motiv dieser Veranstaltung erraten. Es konzentriert sich auf Studios und Spiele, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Titeln, die Sie auf YouTube und Twitch ansehen können.

Future Games Showcase - 8. Juni um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ

Die Future Games Show, die von Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2) und Britt Baron (Tifa in Final Fantasy VII: Rebirth) moderiert wird, wird über 40 Titel für PC und Konsole zeigen und uns einen weiteren großen Einblick in einige der Top-Spiele für 2024 und darüber hinaus geben. Sie können es live über mehrere Social-Media-Plattformen verfolgen, aber da Sie wahrscheinlich bereits auf YouTube und Twitch sind, wenn Sie etwas anderes auf dieser Liste gesehen haben, können Sie diese Links haben.

Xbox Games Showcase – 9. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ

Nach einem vollgepackten Samstag ist der Sonntag eher dünn in Bezug auf die Anzahl der Shows, die Sie sehen werden, aber er enthält eine der größten im Xbox Games Showcase. Erwarten Sie mehr von allem, was mit Xbox zu tun hat, was an dieser Stelle gelinde gesagt viele IPs umfasst. Sie können diesen Stream auch im Livestream von Gamereactor sehen, wo wir in alle großen Ankündigungen eintauchen werden, sobald sie kommen. Außerdem wird es einen detaillierten Blick auf Call of Duty: Black Ops 6 geben.

PC Gaming Show - 9. Juni um 21:00 Uhr BST/22:00 Uhr MESZ

In diesem Jahr feiert die PC Gaming Show ihr 10-jähriges Jubiläum, die sich - Sie haben es erraten - auf alles konzentriert, was mit PC-Spielen zu tun hat. Wir werden im Rahmen dieser Show etwa 50 Titel sehen, wenn Sie also nicht ausgebrannt sind, nachdem Sie gesehen haben, was Xbox zu bieten hat, können Sie jederzeit einsteigen und es sich auf YouTube, Twitch und Steam ansehen, wenn Sie Lust haben.

Ubisoft Forward - 10. Juni um 19:30 Uhr BST/20:30 Uhr MESZ

Die letzte große Show, die wir in diesem Artikel behandeln werden, Ubisoft Forward, wird auch auf unserer GR Live-Homepage zu sehen sein und eine kürzere Präsentation der kommenden Spiele von Ubisoft enthalten. Wir verpflichten uns hier nicht zu irgendwelchen Überraschungen, und es scheint, als würde die gesamte Serie aus Spielen bestehen, die wir kennen, wie Assassin's Creed Shadow, Star Wars Outlaws und XDefiant.