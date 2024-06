Alles, was Sie über Warhammer 40,000: Space Marine II wissen müssen

HQ

Gestern bekamen wir endlich die versprochene Präsentation des kommenden Warhammer 40,000: Space Marine II, die viele spannende Details bot.

Unter anderem erfuhren wir ein wenig mehr über die Kampagne, die ein Jahrhundert nach ihrem Vorgänger spielt, in der Titus und seine Männer (das Spiel kann im Koop-Modus mit bis zu zwei Freunden gespielt werden, und es gibt auch einen speziellen Modus namens Operationen) gegen halbunendliche Mengen von Tyraniden kämpfen.

Um bei diesem Unterfangen besser erfolgreich zu sein, hast du eine Art zentralen Knotenpunkt namens Battle Barge, wo du die Möglichkeit hast, deine Waffen nach deinem Geschmack und natürlich deinem Spielstil zu modifizieren und zu verbessern. Wenn Sie Ihren Warhammer 40K kennen, haben Sie offensichtlich eine gute Vorstellung davon, welche brutalen Werkzeuge und Waffen verfügbar sind, und es sieht so aus, als würden die Fans das Angebot zu schätzen wissen.

Wenn du dich kompetitiver fühlst, gibt es auch einen Spielmodus namens Eternal War, in dem sich alles um PvP dreht. Von Anfang an stehen mehrere Spielmodi zur Auswahl (es gibt jedoch keine Mikrotransaktionen), einer davon sind natürlich ehrenhafte Deathmatches in Annihilation.

Schaut euch das Video unten an, um mehr von diesem vielversprechenden Actionspiel zu sehen, das am 9. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint.