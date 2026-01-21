Alles, was Sie über Trumps Air Force One-Verzögerung und den transatlantischen Flugwechsel wissen müssen

HQ

Trumps Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos nahm über Nacht eine unerwartete Wendung, als Air Force One, die ikonische Boeing 747, ihren transatlantischen Flug wegen eines kleineren elektrischen Problems abbrechen musste.

Der Quadjet, offiziell bekannt als VC-25A, kehrte sicher zur Joint Base Andrews in Maryland zurück, woraufhin der Präsident und sein Team an Bord eines Ersatzflugzeugs stiegen: eine Boeing C-32A, eine modifizierte 757, um die Reise zu vollenden.

Die Verzögerung, obwohl kurz, erregte die Aufmerksamkeit von Luftfahrtbegeisterten und globalen Beobachtern, wobei Flightradar24 über 112.000 Nutzer meldete, die den Fortschritt des Flugzeugs online verfolgen. Trump landete schließlich am Mittwochnachmittag in Zürich, etwa drei Stunden später als ursprünglich geplant, noch vor seiner erwarteten Rede in Davos.

"Nach dem Start identifizierte die AF1-Crew ein kleines elektrisches Problem. Aus Vorsicht kehrt AF1 zur Joint Base Andrews zurück", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, und wies darauf hin, dass die Reisepläne des Präsidenten ununterbrochen fortgesetzt werden.

Der Vorfall hat die Diskussion über die alternde VC-25A-Flotte neu entfacht. Air Force One ist seit langem gleichbedeutend mit der 747-200, aber das Flugzeug, das in den 1990er Jahren erstmals in Dienst gestellt wurde, benötigt nun einen Ersatz.

Ein neues 747-8-Modell, das ursprünglich in den kommenden Jahren in den Dienst gestellt werden sollte, wurde bis 2028 verschoben, sodass die C-32A (meist als Air Force Two eingesetzt) als Übergangslösung für hochkarätige internationale Flüge dient.

Trotz des Dramas bewältigte die C-32A die Reise effizient, startete nur 58 Minuten nach der Rückkehr der 747 und landete sicher in der Schweiz. Die Episode, die operativ zwar geringfügig war, hob die komplexe Logistik und die hohen Einsätze von Präsidentenreisen hervor und hat die Faszination (und Beobachtung) rund um Trumps transatlantische Reisen vor seinen Davos-Treffen verstärkt...