Alles, was Sie über Macrons "Top Gun"-Sonnenbrillen wissen müssen: Modell, Preis, Zweck und mehr

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erregte die Brille des französischen Präsidenten Emmanuel Macron fast ebenso viel Aufmerksamkeit wie seine Rede. Mit dunklen, reflektierenden Fliegersonnenbrillen drinnen sorgte Macron für einen viralen Hype im Internet, bei dem Social-Media-Nutzer den Look "Top Gun" nannten und Memes erstellten, in denen er sich vorstellte, wie er gegen US-Präsident Donald Trump antritt.

Die Brillen, ein Pacific S 01 Modell der französischen Luxusmarke Henry Jullien, wurden 2024 an Macron geschenkt. Mit einem Handelspreis von 659 Euro (770 $) verfügen die Aviators über klassische Spiegelobjektive und einen eleganten Rahmen, was sie perfekt für filmische Vergleiche macht, auch wenn ihr Hauptzweck an diesem Tag medizinisch war. Macrons Büro erklärte, dass er die Brille drinnen trug, um seine Augen nach einem geplatzten Blutgefäß zu schützen.

Online war die Reaktion sofort. Memes überschwemmten X, eines zeigte ein spielerisches "Duell in Davos" zwischen Macron und Trump, komplett mit militärischen Fliegeranzügen. Die Suchanfragen nach Henry-Jullien-Brillen stiegen weltweit stark an und erreichten am Mittwochfrüh ihren Höhepunkt, und das Unternehmen berichtete von einer Flut von Anrufen von Kunden, die denselben Stil kaufen wollten. iVision Tech, die italienische Muttergesellschaft, verzeichnete nach der Exponierung fast 6 % einen Anstieg der Aktien.

Doch die Aufmerksamkeit galt nicht nur der Mode. Macron nutzte seine Rede, um Trumps Drohungen mit Zöllen auf Frankreich und andere europäische Länder zu verurteilen, und bezeichnete diesen Druck als "grundsätzlich inakzeptabel" im Zuge des US-Bestrebens, Grönland zu erwerben. Selbst als das Internet von den Fliegern sprach, blieb Macrons Botschaft zur europäischen Einheit und transatlantischen Diplomatie klar, und er versprach, Europa werde sich gegen die "Mobber" stellen.