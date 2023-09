Alles, was Sie über Dornbusch, den gezügelten Hunger wissen müssen

HQ

Gerade als du dachtest, Noxus könnte nicht gruseliger werden, ist ein vampirischer Abtrünniger aus dem Grey Legion aus den Schatten gekrochen, um sich der ständig wachsenden Championliste von League of Legends anzuschließen.

Wer ist Briar?

Briar, the Restrained Hunger ist ein "gescheitertes" Experiment der zwielichtigen noxianischen Organisation, die als Black Rose bekannt ist. Stark an ihre Grey Legionnaires gebunden - blutrünstige Zombiekrieger, die wiederbelebt wurden, um wieder zu kämpfen - ist Briar ein ähnliches Experiment, aber vampirischer Natur. Im Gegensatz zu dem raffinierten und liebenswürdigen Vampir im Stil von Graf Dracula, der von Vladimir dargestellt wird, ist Briar etwas wilder und bestialischer, ein unersättlich hungriger Ghul, der in Bezug auf die Ästhetik irgendwo zwischen Nosferatu und Gollum angesiedelt ist. Nachdem sie sich von ihren Schöpfern befreit hat, ist Briar auf einer Mission, herauszufinden, was sie in der Welt tun möchte, ein paar Freunde zu finden und nebenbei ein paar Snacks zu sich zu nehmen.

Hinter den Kulissen von Briar

Es ist klar, dass Briar ein Projekt ist, auf das sich das Team von Riot sehr gefreut hat, und vieles davon zeigt sich in der Blase und dem Charme, der für die Persönlichkeit des Charakters so entscheidend ist. Max Folkman ist der Autor der Erzählung hinter Briar, der der erste Champion ist, bei dem er während seiner Arbeit für Riot die erzählerische Führung übernommen hat. Folkman drückte aus, dass Briars Charakterisierung in Bezug auf die Unschuld etwas Entscheidendes hat - sie mag ein gefräßiger, blutsaugender Ghul sein, aber sie ist nicht unbedingt böse - Briar ist eine sehr ursprüngliche Darstellung des Vampirismus als ein Bedürfnis, Nahrung zu suchen und sich zwanghaft zu ernähren.

Während sie die Welt mit ihrer neu gewonnenen Freiheit erkundet, sucht Briar nach Gleichgesinnten, mit denen sie sich verbünden und der Welt einen Sinn geben kann, während sie gleichzeitig ihren Hunger unter Kontrolle hält. Zuvor war dies durch Briars Pranger in Schach gehalten worden - die großen, runenförmigen, stacheligen Fesseln, die um ihre Hände und ihren Kopf geschlungen waren - aber in Zeiten des großen Blutrausches nach ihrer Flucht ist Briar in der Lage, sich von dieser Fessel zu befreien. Interessanterweise merkte Folkman an, dass Briars Pranger sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf die Funktionalität Rivens Runenklinge ähnelt - er kann auseinandergebrochen und reformiert werden, und dies kann zu einigen interessanten erzählerischen Momenten zwischen den beiden Charakteren führen, wenn sie sich treffen. Folkmans Lieblingsinteraktionen, die Briar hat, sind jedoch mit Sion, wobei der schwerfällige General das Aushängeschild für die Grey Legion ist und Briar ihr größter Misserfolg ist.

Briars Fähigkeitsdesign wurde von Riot August angeführt, der sagte, dass sie ursprünglich eine ultimative Fähigkeit hatte, sich selbst 1.000.000 absoluten Schaden zuzufügen und dann wiederzubeleben, um sich an Champions in der Nähe zu laben. So lustig das auch klingt, es ist ein bisschen übertrieben, aber es fasst zusammen, worum es bei Briar für August geht - die Kontrolle zu verlieren. Zu diesem Zweck wurden einige Teile eines alten Naafiri-Kits wiederverwendet, und Briar wurde geboren, mit einem Kit, das sich auf Buffing und Selbstverspottung konzentriert und Spieler davon abhält, die Aktionen des Champions einzugeben, wenn sie in einen Fressrausch bei einem Feind verfallen. August merkte an, dass Briar - im Gegensatz zu vielen neueren Champions - nicht mit dem kompetitiven professionellen Spiel als besonders wichtigem Teil der Diskussion entworfen wurde, sondern stattdessen ein lustiger Charakter für das Designteam und für Fans gleichermaßen ist, der funktional und philosophisch einzigartig in seinem Gameplay von League of Legends' bereits vorhandener Dienstplan. Gedacht für den Dschungel, aber mit der Option, sich in die obere Lane zu biegen, wird es interessant sein zu sehen, wie sich diese Münzwurfstrategie auf der Kluft auswirkt.

Fähigkeitsübersicht

Dornbuschs Passiv ist Crimson Curse - Dorngestrüpp hat keine angeborene Gesundheitsregeneration, sondern erhält stattdessen ansteigende Heilung, wenn ihre Gesundheit abnimmt. Zusätzlich verursachen Dornbusch-Angriffe eine stapelbare Blutung, die Schaden über Zeit verursacht und Dorngestrüpp um einen Bruchteil davon heilt. Dorngestrüpp heilt um den verbleibenden Blutungsschaden, wenn ein Gegner stirbt.

Dornbusch-Fähigkeit Q ist Head Rush - Dorngestrüpp springt auf ein Ziel zu, betäubt es und zerbricht seine Rüstung. Während eines Blutrausches hört Dorngestrüpp auf, Championziele zu priorisieren, wenn sie diese Fähigkeit auf einen Diener wirkt.

Briars Fähigkeit W ist Blood Frenzy/Snack Attack - Dorngestrüpp bricht aus ihrem Pranger aus und betritt eine Blood Frenzy, in der sie Angriffstempo und Bewegungstempo erhält und ihre Angriffe in einem Bereich Schaden verursachen. Während des Blood Frenzy verfolgt Dorngestrüpp unerbittlich den nächsten Feind (wobei Champions Vorrang haben) und kann die Fähigkeit reaktivieren, bei ihrem nächsten Angriff einen Biss aus ihrem Ziel zu nehmen, was zusätzlichen Schaden basierend auf der fehlenden Gesundheit des Ziels verursacht und es basierend auf dem verursachten Schaden heilt.

Dornbuschgestrüpp ist Chilling Scream - während eines Blood Frenzy kann Dorngestrüpp diese Fähigkeit wirken und beginnt zu kanalisieren, erleidet verringerten Schaden und heilt einen Teil ihrer maximalen Gesundheit. Der Schrei fügt getroffenen Gegnern Schaden zu und verlangsamt sie, während er gleichzeitig die Blood Frenzy beendet. Wenn der Schrei voll aufgeladen ist, stößt er zurück und Gegner, die auf Wände treffen, werden betäubt.

Briars R-Fähigkeit ist Certain Death - Dorngestrüpp tritt einen Hämolithen, der eine große Entfernung zurücklegt und den ersten getroffenen Gegner als Beute markiert. Dorngestrüpp stürzt sich dann auf ihre Beute, fürchtet sich bei der Ankunft vor umstehenden Gegnern und tritt in einen Zustand der Hämatatomie ein, wodurch sie zusätzliche Rüstung, Magieresistenz, Lebensraub und Bewegungsgeschwindigkeit sowie die Effekte von Blood Frenzy erhält. Dorngestrüpp wird den Feind verfolgen, bis einer von ihnen stirbt oder sie mit Chilling Scream aus der Hämatologie ausbricht.

Dorngestrüpp wird ab heute, dem 13. September, einen Bissen aus dem Riss nehmen.