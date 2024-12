Alles, was Sie über dieValorant Saison 2025 in EMEA wissen müssen

HQ

Riot Games hat offiziell die Details bekannt gegeben, die ihr über die EMEA Esports Season 2025 für Valorant wissen müsst. Wenn Sie einige Termine in Ihren Kalender eintragen und Ihren Terminkalender aufräumen möchten, um Ihre Lieblingsteams gegeneinander antreten zu sehen, dann haben wir alles, was Sie wissen müssen.

Am 15. Januar beginnt die VCT EMEA-Saison. Ähnlich wie im letzten Jahr werden die Spiele wöchentlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ausgetragen, aber alle Playoff-Spiele finden jetzt am Wochenende statt, und das große Finale findet immer an einem Sonntag statt.

Es wird ein neues, dreistufiges Format eingeführt, das von Riot Games als Challengers bezeichnet wird. Ein neues Event, das den Turnierorganisatoren mehr Flexibilität bietet und vielfältigere Formate ermöglicht, die durch das intensive Gameplay ergänzt werden, das Sie kennen und lieben.

12 Teams werden Teil der VCT EMEA 2025 sein, und sie werden von den Ascension-Gewinnern Apeks begleitet. Haltet Ausschau nach weiteren Details zu den Teams, der Entwicklung der Saison und mehr, denn wir freuen uns auf die VCT EMEA 2025 im Januar.