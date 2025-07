Alles, was Sie über die Schwimmweltmeisterschaften 2025 wissen müssen und wie Sie sie live verfolgen können

HQ

Die Schwimm-Weltmeisterschaften 2025 haben gerade in Singapur begonnen. Vom 11. Juli bis zum 3. August gilt unsere Aufmerksamkeit dieser südostasiatischen Insel, an der in diesem Jahr eine Rekordzahl von 206 Nationen teilnimmt, fünf mehr als bei der Ausgabe 2024 in Doha, an der insgesamt 2.500 Athleten teilnehmen.

Die Meisterschaften, die in der Regel alle zwei Jahre stattfinden, bieten 77 Medaillenwettbewerbe in sechs Kategorien, die meisten von ihnen finden in der eigens dafür gebauten World Aquatics Championships Arena (WCH Arena) in Singapur statt. Diese sind:



Schwimmen



Tauchen



Höhenflug



Schwimmen im offenen Wasser



Künstlerisches Schwimmen



Wasserball



Der Wettbewerb dauert drei Wochen, obwohl sich die erste Woche nur auf Wasserball konzentrieren wird, das wiederum eines der spannendsten Ereignisse der Meisterschaft und eine der offensten Kategorien sein könnte, da die spanische Frauenmannschaft, Gold bei den Olympischen Spielen in Paris, bereits wütet: 23:4 gegen Südafrika im Eröffnungsspiel der Meisterschaft, und der amtierende Weltmeister USA, der seinen ersten Rivalen China mit 15:7 besiegte.

Der Wasserball der Männer beginnt am Samstag, den 12. Juli, und die Gruppenphase dauert bis zum 19. Juli, mit dem Finale der Frauen am Mittwoch, dem 23. Juli, und dem Finale der Männer am Donnerstag, dem 24. Juli.

Vom 15. bis 20. Juli folgt das Freiwasserschwimmen, gefolgt vom Kunstschwimmen zwischen dem 18. und 24. Juli und dem Tauchen und Turmspringen vom 24. Juli bis zum 26. Juli. Das Schwimmen, das den Großteil der Disziplinen umfasst, darunter 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 4x100 m Staffel, 1500 m Schmetterling, Brustschwimmen, Freistil oder Lagen, beginnt am 27. Juli.

Den vollständigen Zeitplan der Schwimmweltmeisterschaften finden Sie hier.

So sehen Sie die Schwimm-Weltmeisterschaften

Die Zeitverschiebung zwischen Singapur und Europa stellt die europäischen Zuschauer vor einige Probleme, aber zum Glück finden viele Veranstaltungen in unserer Zeitzone immer noch am Morgen oder Nachmittag statt. Dazu gehört auch das Wasserball-Finale zwischen 10:00 Uhr MESZ und 15:35 Uhr MESZ.

Jede Nation wird unterschiedliche Sender haben und sich wahrscheinlich auf unterschiedliche Ereignisse konzentrieren. Wenn Sie nicht finden, was Sie sehen möchten, funktioniert Eurosport on Demand in den meisten europäischen Ländern. Dies ist eine bearbeitete Liste von lokalen Sendern in Europa, aber Sie können die vollständige Liste der Sender weltweit hier finden: