Alles, was man über die nuklearfähige Hyperschallrakete namens Oreshnik wissen muss

Der gemeldete Einsatz der Oreshnik-Rakete durch Russland gegen die Ukraine hat weltweit die Aufmerksamkeit für eine der neuesten und umstrittensten Waffen Moskaus erneuert: eine nuklearfähige, mittelreichweitige ballistische Rakete, die der russische Präsident Wladimir Putin wiederholt als praktisch unmöglich zu stoppen bezeichnet hat.

Der Angriff markierte erst den zweiten bekannten Kampfeinsatz der Rakete und unterstreicht sowohl ihr symbolisches Gewicht als auch die Botschaft, die Moskau offenbar senden will, während der Krieg in der Ukraine andauert und die diplomatischen Bemühungen fragil bleiben. Hier ist eine klare Aufschlüsselung dessen, was Oreshnik ist, warum es wichtig ist und was seine Verwendung bedeuten könnte.

Nuklearfähige Hyperschallrakete, bekannt als Oreshnik (Konzept) // Shutterstock

Was ist die Oreshnik-Rakete?

Die Oreshnik (Russisch für "Haselnussbaum") ist eine ballistische Mittelstreckenrakete (IRBM), die mehrere Sprengköpfe, einschließlich nuklearer, tragen kann. Es wird weithin angenommen, dass sie vom russischen RS-26-Raketenprogramm Rubezh abgeleitet ist, das ursprünglich als interkontinentale ballistische Rakete konzipiert war. Im Gegensatz zu Marschflugkörpern werden ballistische Raketen hoch in die Atmosphäre gestartet, bevor sie mit extremen Geschwindigkeiten absinken, was sie deutlich schwerer abfangen lässt. Die Oreshnik wird oft als hyperschallisch beschrieben, da sie weit über Mach 5 reist und während des Flugs Geschwindigkeiten von etwa 13.000 Kilometern pro Stunde erreicht. Seine geschätzte Reichweite von etwa 5.000 Kilometern macht den Großteil Europas greifbar.

Was unterscheidet sie von anderen Raketen?

Das auffälligste Merkmal des Oreshnik ist seine Fähigkeit, mehrere unabhängig anvisierbare Sprengköpfe einzusetzen - eine Fähigkeit, die häufiger mit Langstreckenraketen interkontinentaler Raketen verbunden ist. Jeder Gefechtskopf kann Submunition freisetzen, die sich im Flug trennen und fast gleichzeitig ein Zielgebiet treffen. Dieses Design erhöht das Zerstörungspotenzial und erschwert die Luftabwehr, insbesondere wenn die Rakete scharfe Sprengstoffe statt Test- oder Attrappenladungen transportiert. Obwohl Russland behauptet, die Rakete sei "unaufhaltsam", übertreiben solche Aussagen wahrscheinlich ihre Auswirkungen auf dem Schlachtfeld. Dennoch können wir uns darauf einigen, dass das Abfangen einer solchen Rakete äußerst schwierig wäre.

Wurde es schon einmal benutzt?

Ja, aber selten. Die erste bestätigte Verwendung der Oreshnik erfolgte im November 2024, als Russland sie auf eine Militäranlage in der ukrainischen Stadt Dnipro abfeuerte. Ukrainische Beamte sagten später, die Rakete habe nicht-explosive oder Attrappensprengköpfe getragen, was darauf hindeutet, dass der Start ebenso sehr eine Demonstration wie ein operativer Angriff gewesen sein könnte. Der jüngste Start, der auf den Westen der Ukraine nahe der NATO-Grenze zielte, scheint deutlich gezielter gewesen zu sein. Obwohl Details zur Nutzlast unklar bleiben, bestätigten die ukrainischen Behörden, dass eine kritische Infrastruktur getroffen wurde.

Warum nutzt Russland es jetzt?

Moskau hat den Angriff als Vergeltung dargestellt und behauptet, er sei eine Reaktion auf einen angeblichen ukrainischen Angriff auf eine russische Präsidentenresidenz gewesen. Die Ukraine und westliche Geheimdienste haben diese Behauptung zurückgewiesen und sie als unbegründet bezeichnet. Strategisch deutet das Timing auf ein breiteres Motiv hin:



Signalisiert Eskalation, ohne die nukleare Schwelle zu überschreiten.



Warnung an NATO-Ländern, dass sie sich in Reichweite befinden.



Verstärkung der Abschreckung, während Friedensgespräche ins Stocken geraten.



Durch die Wahl eines nuklearfähigen Systems (selbst mit konventionellem Sprengkopf) betont Russland die latente nukleare Dimension des Konflikts, ohne tatsächlich Atomwaffen einzusetzen.

Hat der Schlag großen Schaden angerichtet?

Bisher scheint der gemeldete Schaden begrenzt zu sein, obwohl Details spärlich bleiben. Ukrainische Beamte sagten, eine kritische Anlage sei getroffen worden, während Russland behauptete, sie habe Drohnenproduktion und Energieinfrastruktur ins Visier genommen, beides zentrale Säulen der ukrainischen Kriegsanstrengungen. Es wurden sofort keine Opfer gemeldet. Die tatsächlichen Auswirkungen könnten eher psychologisch und strategisch als physisch sein, was die Ukraine und ihre Verbündeten an Russlands fortschrittliche Raketenfähigkeiten erinnert.

Ist das eine nukleare Bedrohung?

Die Oreshnik ist nuklearfähig, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine nukleare Nutzlast verwendet wurde. Dennoch trägt sein Einsatz ein großes symbolisches Gewicht. Der ukrainische Außenminister bezeichnete den Schlag als Bedrohung für die europäische Sicherheit und forderte eine starke internationale Reaktion, wobei er argumentierte, dass Russland absichtlich die westliche Entschlossenheit auf die Probe stelle. Obwohl der Oreshnik das Gleichgewicht auf dem Schlachtfeld nicht grundlegend verändert, erhöht sein Einsatz die Einsätze, indem er die Grenze zwischen konventioneller und nuklearer Signalübertragung verwischt.

Was passiert als Nächstes?

Russland hat angedeutet, dass der Oreshnik nun in Serienproduktion ist, und hat das System sogar im verbündeten Belarus eingesetzt. Das deutet darauf hin, dass die Rakete eine wiederkehrende Rolle in Moskaus militärischer Botschaft spielen könnte. Ob er zu einer regulären Waffe auf dem Schlachtfeld wird oder ein seltenes Einschüchterungsmittel bleibt, hängt davon ab, wie sich der Krieg (und die diplomatischen Bemühungen, ihn zu beenden) verlaufen.