Alles, was Sie über die neuen Ticketgesetze im Vereinigten Königreich wissen müssen

Wenn große Künstler wie Taylor Swift, Oasis oder Radiohead eine Tour ankündigen, kann die Begeisterung unter den Fans elektrisierend sein. Doch allzu oft ist dieser Nervenkitzel nur von kurzer Dauer. Innerhalb weniger Stunden nach dem Verkauf der Tickets werden viele von Wiederverkäufern gekauft und online zu Preisen gelistet, die es für gewöhnliche Fans nahezu unmöglich machen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Nun wird die britische Regierung dies mit neuen Regeln angehen, die die Art und Weise verändern könnten, wie Tickets im Land gekauft und verkauft werden. Vorgeschlagene Maßnahmen werden es illegal machen, Tickets über den ursprünglichen Preis hinaus weiterzuverkaufen, die Servicegebühren zu begrenzen und den Wiederverkaufsplattformen rechtliche Pflichten zur Durchsetzung dieser Beschränkungen auferlegen. Auch Einzelpersonen werden mit Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Tickets rechnen, die sie weiterverkaufen dürfen, was großflächiges Hamstern verhindert.

LONDON, UK – 28. JANUAR 2025: Wachsfigur von Taylor Swift // Shutterstock

Diese Änderungen zielen darauf ab, Fans in Musik-, Theater-, Comedy- und Sportveranstaltungen zu schützen und richten sich gegen Ticketverkäufe im industriellen Maßstab, bei dem automatisierte Bots gefragte Tickets ergattern. Sekundärplattformen, Social-Media-Marktplätze und sogar Fan-to-Fan-Weiterverkäufe werden unter die neuen Vorschriften fallen, wobei Strafen für Sicherheitsverletzungen möglicherweise 10 % des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens erreichen.

Für die Fans könnte der Einfluss erheblich sein. Regierungsanalysen schätzen eine durchschnittliche Einsparung von 37 Pfund pro Ticket, was sich jährlich auf etwa 112 Millionen Pfund ergibt, während jährlich rund 900.000 zusätzliche Tickets direkt bei Hauptverkäufern gekauft werden könnten. Früher waren Wiederverkaufsaufschläge von 50 % oder mehr üblich, wobei einige Tickets zum sechsfachen des Nennwerts weiterverkauft wurden.

Jetzt können Fans weiterhin Tickets weiterverkaufen, allerdings nur zum Nennwert plus unvermeidbaren Servicegebühren, wobei der Fokus auf fairem Zugang statt auf überhöhten Gewinnen liegt. Die neuen Gesetze, die zwar noch vom Parlament genehmigt werden, könnten einen bedeutenden Wandel markieren, um Live-Veranstaltungen für die Menschen, die sie am meisten lieben, zugänglicher zu machen.