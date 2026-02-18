Alles, was Sie über den Ramadan wissen müssen und warum Starttermine zwischen Ländern unterschiedlich sind

HQ

Der Ramadan, der neunte und heiligste Monat des islamischen Mondkalenders, beginnt, wenn nach dem Ende des Monats Sha'ban der neue Mondsichel (Hilal) gesichtet wird. Da der islamische Kalender auf dem Mondzyklus basiert, verschieben sich die Daten jedes Jahr etwa 10–11 Tage früher, und lokale Mondsichtungen oder astronomische Berechnungen bestimmen, wann die Gemeinschaften mit dem Fasten beginnen. Im Jahr 2026 wird erwartet, dass der Neumond Ende Februar sichtbar sein wird, was bedeutet, dass die ersten Fastentage in Europa etwa vom 18. bis 19. Februar liegen, wobei der genaue Zeitpunkt je nach Land und religiöser Autorität variiert. Hier ist also alles, was Sie über den Ramadan wissen müssen und warum Starttermine von Land zu Land unterschiedlich sind.

Wie wird das Startdatum festgelegt?

Der Ramadan beginnt bei Sonnenuntergang, unmittelbar nachdem der neue Mondsichel gesichtet wurde. Traditionell konnte dies mit dem Auge oder mit Teleskopen geschehen, aber viele europäische Räte und Moscheen verwenden heute auch astronomische Berechnungen, um die Sichtbarkeit vorherzusagen und Starttermine festzulegen. Da der Mond nicht überall gleichzeitig sichtbar ist, können verschiedene Länder und sogar verschiedene islamische Behörden innerhalb desselben Landes unterschiedliche Startdaten für den Ramadan ankündigen.

Vereinigtes Königreich



Erwarteter erster Fastentag: 18. oder 19. Februar 2026.



Die islamischen Gemeinden Großbritanniens folgen oft lokalen Moonsighting-Gruppen oder Entscheidungen internationaler Räte. Voraussichtsprognosen für die Sichtbarkeit durch den Halbmond deuten darauf hin, dass das erste Fasten im Ramadan höchstwahrscheinlich am 18. Februar stattfindet, wobei einige Gruppen je nach Berechnungsmethoden und lokalen Sichtungen den 19. Februar angeben.



Frankreich



Umstrittener Start: 18. oder 19. Februar 2026.



Frankreich gab unterschiedliche Ankündigungen: Die Große Moschee von Paris erklärte Mittwoch, den 18. Februar, zum ersten Fastentag, während der Französische Rat des Muslimischen Glaubens (CFCM), der sich auf wissenschaftliche und astronomische Daten stützte, den Donnerstag, den 19. Februar, als Beginn festlegte. Dies spiegelt breitere Debatten über Mondsichtung versus kalenderbasierte Entscheidungen wider.



Deutschland



Wahrscheinlicher Start: 18. oder 19. Februar 2026.



Auch die deutschen muslimischen Gemeinden sind gespalten, wobei einige Moscheen und Räte den 18. Februar und andere den 19. Februar wählen. Viele Organisationen in Deutschland folgen einheitlichen Kalenderregelungen, die mit astronomischen Berechnungen übereinstimmen, die einen Start am 19. Februar vorschlagen, aber lokale Entscheidungen können variieren.



Italien



Erwarteter Start: 18. oder 19. Februar 2026.



In Italien haben sich lokale Moscheen und islamische Zentren nicht einheitlich auf ein einziges Datum geeinigt, aber die meisten Ankündigungen und Kalender deuten auf einen Beginn um den 18. Februar hin, wobei einige islamische Behörden den 19. Februar im Einklang mit den breiteren europäischen Fatwa-Räten bevorzugen. Belege aus Gemeinschaftsdiskussionen spiegeln beide Daten in der lokalen Praxis wider.



Spanien



Bestätigter Start: Mittwoch, 18. Februar 2026.



Die Islamische Kommission Spaniens bestätigte, dass der Ramadan in Spanien begonnen hat, nachdem die Mondsichel am 17. Februar bei Sonnenuntergang gesichtet wurde. Damit ist der 18. Februar der erste offizielle Fastentag im Land.



Was passiert, wenn der Ramadan beginnt?



Fasten: Muslime verzichten täglich von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken.



Gebet und Gottesdienst: Nachtgebete (Tarawih) und zusätzliche Koranrezitation sind üblich.



Wohltätigkeit: Das Spenden von Zakat und die Unterstützung bedürftiger Menschen steigen während des Ramadan.



Eid al-Fitr: Das Ende des Ramadan wird durch Eid al-Fitr markiert, das je nach nächster Mondsichtung etwa vom 19. bis 20. März 2026 erwartet wird.



Warum unterscheiden sich die Daten zwischen den Ländern?

Die Unterschiede bei den Startdaten zwischen den Ländern und sogar innerhalb dieser Länder laufen darauf hinaus: