Alles, was Sie über das spanische Eisenbahnnetz wissen müssen

HQ

Spanien trauert nach einer verheerenden Eisenbahnkatastrophe am Sonntagabend, bei der mindestens 39 Menschen ums Leben kamen und mehr als 150 Fahrgäste verletzt wurden – was einen der tödlichsten Eisenbahnunfälle in der modernen Geschichte des Landes darstellt.

Zwei Hochgeschwindigkeits-Personenzüge kollidierten und entgleisten in der Nähe der kleinen Stadt Adamuz in der Provinz Córdoba im Süden Spaniens, nachdem ein Zug die Strecke verließ und auf der angrenzenden Strecke auf einen entgegenkommenden Zug kollidierte. Die Rettungsdienste arbeiteten die ganze Nacht zwischen Trümmern und verdrehtem Metall, während die Familien auf Neuigkeiten über Angehörige warteten.

Was ist beim Unfall passiert?

Die Tragödie ereignete sich kurz vor 20 Uhr Ortszeit, als ein Hochgeschwindigkeitszug aus Iryo, der von Málaga nach Madrid fuhr, entgleiste. Die hinteren Wagen bogen auf die Gleise eines Renfe Alvia-Zugs in Richtung Huelva ab und krachten dagegen. Der Aufprall zwang mehrere Wagen des Alvia-Zuges auf einen steilen Damm.

Beide Züge fuhren innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung (weit entfernt von den überhöhten Geschwindigkeiten, die frühere Katastrophen verursacht haben), und die Behörden berichteten, dass der Streckenabschnitt kürzlich renoviert und der Iryo-Zug in den letzten Jahren inspiziert worden sei.

Verkehrsminister Óscar Puente sagte, die Untersuchung werde "Wochen, wenn nicht länger" dauern und hat noch nicht über mögliche mechanische oder infrastrukturelle Ausfälle entschieden, die die Entgleisung ausgelöst haben könnten. Premierminister Pedro Sánchez sagte die Verlobungen in Madrid ab, besuchte die Region und erklärte eine nationale Trauerzeit für die Opfer.

Spaniens Schienennetz: Eine Erfolgsgeschichte?

Das spanische Eisenbahnsystem ist eines der umfangreichsten und bewundertesten in Europa, insbesondere sein Hochgeschwindigkeitsnetz (Alta Velocidad Española, AVE). Mit mehr als 3.100 km Hochgeschwindigkeitsstrecke (der größten Europas) verbindet das Netz große Städte von der Südspitze bei Cádiz mit der französischen Grenze im Nordosten.

Hochgeschwindigkeitsreisen sind für viele Spanier zu einer bevorzugten Alternative zum Fliegen geworden. Millionen von Fahrgästen fahren jährlich AVE-Züge, mit Sicherheitsmaßnahmen wie fortschrittlicher Signalisierung, strengen Inspektionen und mehreren redundanten Systemen, die Kollisionen verhindern sollen.

Doch selbst mit fortschrittlicher Technologie und einer starken Sicherheitsbilanz war Spanien nicht immun gegen Eisenbahnunglücke, besonders in den früheren Jahrzehnten und vor dem vollständigen Ausbau moderner Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur.

Eine Geschichte von Tragödien auf spanischen Schienen

Obwohl selten im Vergleich zu den Millionen sicherer Fahrten jedes Jahr, erinnern mehrere historische Eisenbahnkatastrophen in Spanien das Land an die Risiken des Bahnverkehrs:



Torre del Bierzo (1944): Oft als tödlichster Eisenbahnunfall in der spanischen Geschichte bezeichnet, tötete ein Zusammenstoß in einem Tunnel in León Dutzende von Fahrgästen. Frühe Berichte wurden damals von den Behörden unterdrückt, doch spätere Schätzungen gehen von weit über 100 Todesopfern aus.



Angrois, Santiago de Compostela (2013): Der tödlichste Unfall der letzten Jahrzehnte ereignete sich, als ein Hochgeschwindigkeitszug der Alvia aufgrund hoher Geschwindigkeit in einer Kurve entgleiste, wobei 80 Menschen ums Leben kamen und mehr als 140 verletzt wurden.



Chinchilla de Montearagón (2003): Ein Zusammenstoß zwischen einem Personen- und einem Güterzug in der Provinz Albacete forderte 19 Menschen das Leben und verletzte Dutzende.



Weitere bemerkenswerte Tragödien: Kollisionen Mitte des 20. Jahrhunderts in der Nähe von Barcelona (1961) und andere Streckenunfälle spiegeln eine Zeit wider, in der Eisenbahntechnologie und Sicherheitssysteme weit weniger fortschrittlich waren als heute.



Diese Katastrophen trugen dazu bei, spätere Sicherheitsreformen zu prägen, von automatischen Zugschutzsystemen bis hin zu strengeren Betriebsprotokollen, die im nationalen Betreiber Renfe und im Infrastrukturmanager ADIF implementiert wurden.