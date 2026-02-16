Alles, was Sie über das Pfeilfroschgift wissen müssen, das angeblich zur Tötung von Alexei Nawalny verwendet wurde

HQ

Zwei Jahre nach dem Tod des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny sagen das Vereinigte Königreich und mehrere europäische Verbündete, sie hätten die Substanz identifiziert, die es wahrscheinlich verursacht hat: ein seltenes Neurotoxin namens Epibatidin. Laut dem britischen Außenministerium wurden Spuren des Toxins in Proben gefunden, die Nawalnys Körper nach seinem Tod in einer sibirischen Strafkolonie entnommen hatten. Die Alliierten argumentieren, dass nur der russische Staat die "Mittel, das Motiv und die Gelegenheit" hatte, eine solche Substanz einzusetzen. Moskau hat die Anschuldigung als Informationskampagne abgetan. Aber was ist das Pfeilfroschgift, das angeblich zur Tötung von Alexei Nawalny verwendet wurde? Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Was ist Epibatidin?

Epibatidin ist ein mächtiges natürliches Neurotoxin, das erstmals aus der Haut einer südamerikanischen Pfeilgiftfroschart isoliert wurde, darunter der Anthonys Pfeilgiftfrosch und der Phantasmalgiftfrosch. Die Verbindung wurde ursprünglich bei Fröschen entdeckt, die in Ecuador und Peru heimisch sind. In freier Wildbahn sammeln diese Amphibien das Gift über ihre Ernährung an und produzieren Alkaloide, die als Abwehrmechanismus in ihrer Haut gespeichert werden. Frösche, die in Gefangenschaft gehalten werden, produzieren kein Epibatidin, da ihnen die notwendigen Nahrungsquellen fehlen. Toxikologen beschreiben Epibatidin als außergewöhnlich potent, geschätzt auf etwa 200-mal stärker als Morphin. Obwohl es für den möglichen Einsatz als Schmerzmittel und zur Behandlung entzündlicher Lungenerkrankungen untersucht wurde, wurde es aufgrund seiner extremen Toxizität nie für den klinischen Einsatz zugelassen.

Wie funktioniert das?

Epibatidin richtet sich gegen nikotinische Acetylcholinrezeptoren im Nervensystem. Diese Rezeptoren sind entscheidend für die Übertragung von Signalen zwischen Nerven und Muskeln. Bei Überstimulation können sie schwere Symptome wie Muskelzuckungen, Krampfanfälle, Lähmungen, verlangsamten Herzschlag und Atemversagen auslösen. In tödlichen Fällen entsteht der Tod typischerweise durch Ersticken, wenn die Atemmuskeln nicht mehr funktionieren. Experten sagen, dass der Nachweis von Epibatidin im Blutkreislauf stark auf eine gezielte Verabreichung hindeuten würde. Seine Seltenheit und Potenz machen eine versehentliche Exposition höchst unwahrscheinlich.

Wie selten ist das?

Epibatidin gilt als außergewöhnlich selten. Sie kommt natürlich nur bei bestimmten Giftpfeil-Froscharten innerhalb einer engen geografischen Region Südamerikas vor. Die Gewinnung von Wildfröschen erfordert sehr spezifische Umwelt- und Ernährungsbedingungen. Das Toxin kann auch im Labor synthetisiert werden, erfordert jedoch fortgeschrittene chemische Expertise und Einrichtungen. Laut Toxikologie-Experten sind dokumentierte Fälle von Epibatidinvergiftungen äußerst begrenzt und größtenteils auf Laborvorfälle beschränkt, von denen keiner tödlich war.

Was hat Russland gesagt?

Das Vereinigte Königreich und verbündete europäische Regierungen sagen, Labortests hätten das Vorhandensein von Epibatidin im Körper Nawalnys bestätigt. Sie behaupten, dass nur der russische Staat eine so seltene Substanz hätte erhalten und einsetzen können. Der Kreml hat die Ergebnisse zurückgewiesen. Russische Beamte hatten zuvor erklärt, Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben. Die russische Botschaft in London wies die jüngsten Behauptungen als politisch motiviert zurück, während die Kremlsprecherin Maria Sacharowa sie als Versuch bezeichnete, von westlichen innenpolitischen Themen abzulenken. Nawalny, zum Zeitpunkt seines Todes 47 Jahre alt, war drei Jahre lang inhaftiert und kurz vor seinem Tod in eine arktische Strafkolonie verlegt worden. Die russischen Behörden sagten, er fühlte sich nach einem Spaziergang unwohl, brach zusammen und erwachte nicht zu Bewusstsein.