Alles, was Sie über Chinas Neujahrsreise, auch bekannt als "Chunyun", wissen müssen

Für einige Wochen im Winter sind die Züge bis zum Rand, Autobahnen verstopfen sich meilenweit und Flughäfen fahren mit voller Geschwindigkeit in ganz China. Die Reisezeit zum Mondneujahr (im Inland als "Chunyun" bekannt) ist nicht nur ein Urlaubsexodus. Es ist die größte wiederkehrende menschliche Migration irgendwo auf dem Planeten. Was als kulturelle Tradition beginnt und nach Hause zurückkehrt, um Silvester mit der Familie zu genießen, hat sich zu einem logistischen Phänomen entwickelt, das zugleich als Echtzeitindikator für das Verbrauchervertrauen und die Verkehrsresilienz dient. Hier ist also alles, was Sie über Chinas chinesischen Neujahrsreise-Rush, auch bekannt als "Chunyun", wissen müssen.

Wie lange hält der Reiseschub an?

Die Reisesaison 2026 begann am 2. Februar und dauert insgesamt 40 Tage. Der offizielle Feiertag des Frühlingsfestes (das zentrale Feierfenster) findet vom 15. bis 23. Februar statt. Die diesjährige Pause ist einen Tag länger als üblich, was Reisenden mehr Flexibilität bietet und sowohl Inlands- als auch Auslandsreisen fördert.

Wie groß ist es dieses Jahr?

Die Behörden erwarten rund 9,5 Milliarden Inlandsfahrten über den 40-Tage-Zeitraum, was einen neuen Höchststand erreicht und die etwa 9,02 Milliarden vom Vorjahr übertrifft. Die Schlagzeilenzahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen, nachdem die Behörden die Zählung von Fahrten ausgeweitet und den Straßenverkehr auf wichtigen Schnellstraßen in die nationale Gesamtzahl aufgenommen haben. Selbst unter Berücksichtigung dieser methodischen Veränderung unterstreicht die schiere Größe, wie zentral die Mobilität des Lunar-Neujahrs für die Wirtschaft des Landes bleibt.

Wie bewegen sich die Leute?

Rail bleibt eines der Rückgratsysteme der Migration. Innerhalb von etwas mehr als einer Woche nach dem Start waren bereits mehr als 1 Milliarde Passagierfahrten im Eisenbahnnetz erfasst worden. Auch der Flugverkehr beschleunigt sich. Es wird erwartet, dass während des 40-Tage-Fensters zig Millionen Passagiere fliegen, wobei die ersten Zahlen auf eine starke Nachfrage in der ersten Woche hindeuten. Straßen hingegen transportieren den Großteil der Reisenden, insbesondere Familien, die kürzere regionale Fahrten mit dem Auto unternehmen. Das Ergebnis ist ein landesweiter Stresstest für die Infrastruktur, von Hochgeschwindigkeitsbahnknotenpunkten bis hin zu ländlichen Autobahnen.

Wohin steuern die Reisenden?

Innerhalb Chinas ist die Nachfrage zwischen zwei Extremen gespalten. Auf der einen Seite liegt die tropische Küste von Hainan, die lange Zeit als Winter-Sonnenzufluchtsort des Landes vermarktet wurde. Auf der anderen Seite befindet sich die schneebedeckte Landschaft des Changbai-Berges, die weiterhin Skifahrer und Wintersportbegeisterte anzieht. Auch der Outbound-Tourismus gewinnt an Fahrt. Wärmere Ziele wie Thailand und Australien erleben neues Interesse, während Russland nach der Einführung des visafreien Zugangs für chinesische Touristen Ende letzten Jahres Aufmerksamkeit erregt hat. Im Gegensatz dazu hat sich die Reise nach Japan angesichts diplomatischer Spannungen abgeschwächt.

Was macht 2026 anders?

Zwei politische Veränderungen stechen hervor. Erstens hat der verlängerte Urlaub einen zusätzlichen Tag zur offiziellen Pause hinzugefügt, was längere Reisen fördert und Auslandsbuchungen erhöht. Zweitens hat China sein visumfreies Einreiseprogramm auf mehr als 45 Länder ausgeweitet. Reisende aus mehreren europäischen Ländern sowie aus Neuseeland und Australien können nun bis zu 30 Tage ohne Visum bleiben – eine Entscheidung, die den eingehenden Tourismus stärken soll, da sich die Abflüsse wieder erholen.