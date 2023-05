Alles, was PlayStation gestern Abend beim Showcase gezeigt hat

HQ

Bloodborne 2? Der letzte von uns Multiplayer? Hollow Knight: Seidenlied wird im Schatten gestartet? Leider ist beim PlayStation Showcase gestern Abend nichts davon passiert. Aber nur sehr wenige Menschen, die bei klarem Verstand sind, hätten damit rechnen müssen. Stattdessen bekamen wir einige nette Überraschungen und mehr als ein paar interessante Dinge, über die wir reden konnten, auch wenn sich die Serie im Vergleich zu dem, was sie hätte liefern können, immer noch etwas mangelhaft anfühlte.

Aber wenn Sie es gestern Abend nicht geschafft haben, den Showcase zu sehen, oder eine Erinnerung an das Indie-Spiel mit der trippigen Grafik brauchen, sind Sie bei uns genau richtig, wenn wir alles durchgehen, was gestern Abend gezeigt wurde. Nebenbei bemerkt werden wir hier nicht auf die VR-Spiele eingehen, mit einer Ausnahme, da die meisten dieser Ankündigungen den Hype nicht wirklich angeheizt haben.

Fangen wir also ohne weitere Umschweife mit Fairgame$ an, dem Titel, bei dem so ziemlich jeder bei Gamereactor dachte, wir würden mit einem Hyenas-Cinematic-Trailer beginnen. Fairgame$ ist ein Live-Action-Extraktions-Shooter, der auf einer Welt basiert, in der Menschen die Megareichen in ausgeklügelten und gefährlichen Raubüberfällen bestehlen. Es klingt sehr nach Hyänen, und sogar die Schriftart war ähnlich, also kann sich Fairgame$ hoffentlich eher früher als später aus diesem Vergleich herausziehen.

Als nächstes auf der Liste stand Helldivers II, das die ursprüngliche Vogelperspektive des ersten Spiels fallen gelassen hat, um uns Koop-, Third-Person- und Bug-Shooter-Action zu bieten. In dem, was wie eine Hommage an Starship Troopers aussieht, sind wir gespannt, ob dieses Spiel so viel Spaß macht, wie es der erste Trailer aussehen ließ. Es wird später in diesem Jahr für PS5 und PC erscheinen.

Immortals of Avenum hat auch einen neuen Trailer bekommen, der ein bisschen mehr von der Welt und der Geschichte zeigt, die wir erleben werden, wenn das Spiel diesen Sommer erscheint. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, denn wir haben bereits viele der magischen Kämpfe und die flüssige Grafik des neuesten Titels in einer immer beeindruckenderen EA Originals-Reihe gesehen. Immortals of Avenum erscheint am 20. Juli 2023 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.

Dann bekamen wir unsere erste große Überraschung des Abends, als wir einen Trailer zu Ghostrunner 2 bekamen. Nun, wir wussten schon vor gestern Abend von dem Spiel, aber wir hatten nichts davon gesehen, und selbst nach einem kurzen Blick sieht es bereits so aus, als würde es die Fans wieder in die dystopische Welt und die rasanten Kämpfe einbinden.

Phantom Blade: Zero war als nächstes dran und präsentierte einige komplizierte Schwertkämpfe und eine Spielwelt, die so aussieht, als würde man die Kuriositäten von NieR mit den düsteren Tönen von Sekiro: Shadows Die Twice kombinieren. Laut dem PS Blog ist es technisch gesehen eine Wiedergeburt des ursprünglichen Rainblood, baut aber auf der Unreal Engine 5 auf. Wir haben keine Details zum Veröffentlichungsdatum, aber bleiben Sie dran, da in Zukunft weitere Neuigkeiten veröffentlicht werden.

Wir wechseln dann von einem düsteren Actionspiel zu der wunderschönen Grafik, die die Spieler von Journey und Abzú wiedererkennen werden. Das Spiel mit dem Titel Sword of the Sea zeigte einen kurzen Trailer, der den schwertschwingenden Hauptcharakter zeigt, der auf seiner Waffe durch weite Ozeane und Sanddünen surft. Hier gibt es wieder kein Veröffentlichungsfenster und nur das Versprechen, dass es irgendwann auf PS5 kommt.

Nach Sword of the Sea war es Zeit für The Talos Principle 2. Ursprünglich bereits 2016 angekündigt, ist dies das erste Spiel, das wir seit einiger Zeit gesehen haben. Der Trailer gab uns nicht allzu viele Informationen, aber Fans des ursprünglichen Puzzlespiels werden sich freuen zu hören, dass die Fortsetzung noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Dann sind wir zu Neva gesprungen, einem Indie-Spiel mit stilisierter Grafik, das bereits so aussieht, als würde es uns das Herz brechen. Neva kommt von Nomada Studio und Devolver Digital und will nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Wir haben uns dann für Cat Quest: Pirates of the Purribean auf hohe See begeben, das wie ein charmanter kleiner Indie-Titel aussieht, in dem man, wie vom Namen erwartet, wirklich als Katze spielt. Wie Neva ist auch diese für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 geplant.

Um noch weiter in die seltsame Pipeline einzusteigen, haben wir uns dann Sonys Antwort auf Splatoon angesehen. Foamstars scheint sich stark vom Nintendo-Hit inspirieren zu lassen, außer dass Farbe gegen Seife und Tintenfische gegen echte Menschen ausgetauscht werden. Keine Release-Infos zu diesem.

Als nächstes kam der Plucky Squire, ein weiterer Devolver-Titel. Das Spiel spielt in einem Bilderbuch und verfügt über eine interessante Mechanik, mit der unser titelgebender tapferer Knappe von der Seite in die reale Welt springen kann. Es kommt noch in diesem Jahr auf den Markt.

Der ultimative Zerstörungssimulator in Teardown kam danach mit seinen Konsolenversionen. Wenn Sie einfach nur Dinge zerstören möchten, sollten Sie dieses Spiel im Auge behalten, da es sich auf den Start in diesem Jahr vorbereitet.

Einer der großen Väter kam als nächstes im Remake von Metal Gear Solid: Snake Eater. Leider haben wir hier nicht mehr als ein kurzes Cinematic gesehen, aber selbst die Tatsache, dass es bestätigt wurde, reicht aus, um uns zu hypen.

Wenn du auf der Suche nach einem weiteren Sandbox-Erlebnis bist, wenn du Tears of the Kingdom abschließt, ist Towers of Aghasba vielleicht genau das Richtige für dich. Eine einzigartige Welt und viele interessante Kreaturen zeichnen dieses Spiel aus, zumindest für den Moment. Hier gibt es jedoch überhaupt keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum.

Final Fantasy XVI stand als nächstes auf unserer Liste, mit einem weiteren Trailer, der alles zeigt, woran wir uns verbeißen werden, wenn das Spiel nächsten Monat erscheint. Wenn Sie noch nicht an Bord sind, könnte dieser Trailer Sie schwingen.

Nach Final Fantasy XVI haben wir mit Alan Wake 2 einen weiteren großen Namen bekommen, der uns einen ersten richtigen Blick auf das kommende psychologische Horrorspiel von Remedy gab. Wir wissen, dass wir dieses Mal zwei Protagonisten bekommen und obendrein einige wirklich beeindruckende Grafiken. Halten Sie Ausschau nach diesem, wenn es am 17. Oktober 2023 auf den Markt kommt.

Wir sind noch nicht fertig mit großen Namen oder Oktober-Veröffentlichungen, da Assassin's Creed Mirage danach auftauchte. In diesem Trailer haben wir einen Blick auf einige Kämpfe, die offene Welt und mehr geworfen, zusammen mit der Bestätigung, dass er am 12. Oktober 2023 erscheinen wird.

Puh, wir können jetzt eine kleine Verschnaufpause einlegen, da wir in Revenant Hill ein viel entspannteres Spiel bekommen, dessen Trailer uns gerade eine Cartoon-Katze zeigte, die einen Hügel hinaufgeht, um sich mit einem Skelett zu treffen. Wenn das nach Ihrer Art von Sache klingt, halten Sie Ausschau nach weiteren Neuigkeiten.

Granblue Fantasy: Relink tauchte als nächstes auf und gab uns einen Blick auf einige der Charaktere, die wir treffen werden, die Monster, die wir bekämpfen werden, und die Welt, die wir erkunden werden. Das Spiel kommt diesen Winter auf uns zu.

Unsere kleine Pause dauerte nicht allzu lange, als Street Fighter 6 als nächstes seine Geschichte zeigte. Es scheint, dass Ihr benutzerdefinierter Charakter in Street Fighter 6 im Rampenlicht steht, wenn er sich mit Legenden aus dem Franchise zusammentut und gegen sie antritt. Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni.

Hier ist das Indie-Spiel mit trippiger Grafik, über das ich vorhin gesprochen habe. Ultros sieht aus wie ein Metroidvania auf Acid, komplett mit interessanten Hintergründen und einigen unheimlichen Feinden, die es zu bekämpfen gilt, und startet im Jahr 2024.

Tower of Fantasy, das Free-to-Play-Open-World-RPG, kam als nächstes und gab uns einen weiteren Blick auf das Spiel, das seit 2021 erhältlich ist. Jetzt wird es diesen Sommer endlich auf PS4 und PS5 gebracht.

Als nächstes kam unser erster Blick auf Dragon's Dogma 2, der uns viele einschüchternde Kreaturen und eine großartige Grafik zeigte. Fans des Originalspiels warten schon seit Jahren auf dieses Spiel, also ist das Warten hoffentlich fast zu Ende.

Zeitgleich mit dem kürzlich veröffentlichten Trailer zum Film "Five Nights at Freddy's" haben wir einen neuen Trailer zu "Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2" erhalten. Hier gibt es nicht viel zu sagen, wenn Sie bereits auf den animatronischen Zug aufgesprungen sind, werden Sie dieses Spiel wahrscheinlich genießen.

Jetzt war es an der Zeit, eine Reihe von VR-Spielen zu präsentieren. Leider fielen nur sehr wenige von ihnen ins Auge, abgesehen von dem ersten, der gezeigt wurde, nämlich Resident Evil 4 in VR, das sich derzeit nur für die PS VR2 in der Entwicklung befindet.

Bungie hatte als nächstes ein großes Doppel-Billing, das seinen kommenden PvP-Extraktions-Shooter Marathon zeigte, der das Studio zu seinen Wurzeln zurückbringt, und einen Teaser für einen Destiny 2-Showcase, der uns die Rückkehr von Cayde-6 bescherte.

Kurz darauf bekamen wir eine weitere Dosis Sci-Fi mit einem Cinematic-Trailer für Concord, einen kommenden Titel von PlayStation Studios und Firewalk. Es wird 2024 für PS5 und PC erscheinen, also erwarten wir später mehr.

Dann, vor dem letzten Gameplay-Trailer, der auf dem diesjährigen Showcase gezeigt wurde, erhielten wir die Ankündigung von Project Q, einem Handheld-Spielgerät und den allerersten PlayStation-Ohrhörern.

Endlich, nachdem wir viele Dinge gezeigt haben, haben wir endlich einen genaueren Blick auf Marvel's Spider-Man 2 geworfen, mit einer guten Dosis Gameplay, gemischt mit einem Cinematic-Trailer für Kraven the Hunter. Es scheint, dass Peter Parker dieses Mal die Verwendung des Venom-Anzugs befürwortet, und er wird ihm einige zusätzliche Kampffähigkeiten verleihen, da er dem Symbionten erlaubt, mit seinen Spidey-Kräften zusammenzuarbeiten. Leider haben wir kein konkretes Veröffentlichungsdatum für das Spiel erhalten, und wir halten immer noch am losen Herbst 2023 fest.

Was hältst du vom PlayStation Showcase?