Alles, was ihr vor der Veröffentlichung über Amazons Fallout wissen müsst: Wir haben mit den Machern gesprochen

Wenn Sie ein Fan von aktuellen Film- und TV-Adaptionen von Videospiel-Hits wie The Super Mario Bros. Movie, den Serien Castlevania und Tekken auf Netflix oder The Last of Us auf HBO Max sind, sollten Sie sich Fallout nicht entgehen lassen, der am 11. April auf Prime Video Premiere feiert.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Fallout verschiebt seine Premiere auf der Streaming-Plattform von Amazon um einen Tag (der erste Trailer kündigte sie für den 12. April an), und zwar durch die gleichzeitige Veröffentlichung aller Episoden. Die Produktionsfirma ist sehr stolz auf die Arbeit sowohl der Darsteller als auch der Crew, und gestern nahmen wir an einer Präsentation hinter verschlossenen Türen teil, bei der wir dem Regisseur und ausführenden Produzenten Jonathan Nolan, den Showrunnern Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, den Stars der Serie Ella Purnell und Aaron Moten sowie dem Produzenten und Regisseur der Spielserie Todd Howard Fragen stellen konnten, als sie den neuen Gameplay-Trailer enthüllten. die Sie unten sehen können.

Die treibende Kraft hinter Fallout als TV-Serie war Jonathan Nolan, der seit dem dritten Teil im Jahr 2008 ein bekennender Fan des Spiele-Franchise ist, und dass der erste Schritt, die Serie auf Amazon zu entwickeln, vor fünf Jahren erfolgte, als er Todd Howard persönlich treffen konnte. "Damals war ich ein junger, aufstrebender Schriftsteller. Das hat fast meine ganze Karriere aus der Bahn geworfen. Es ist so lächerlich spielbar und macht Spaß. Nein, im Ernst, die Spiele waren unglaublich."

"Es ist so eine seltene und unglaubliche Sache, und ich habe es zweimal in meiner Karriere getan, etwas zu nehmen, das man liebt, und die Möglichkeit zu haben, in diesem Universum zu spielen, um seine eigene Version dieses Universums zu erschaffen. Das erste Mal war mit Batman und dieses Mal mit Fallout, einer Reihe von Spielen, die ich liebe."

In jüngsten Aussagen haben sowohl Nolan als auch Howard gesagt, dass die Serie als Fallout 5 betrachtet werden könnte, obwohl es sich um eine völlig eigenständige Geschichte handelt, die im selben Universum spielt. Wie Sie sehen werden, wenn wir über die Details dessen sprechen, was im Trailer zu sehen war, gibt es viele Details, die mit der gesamten Spielserie verbunden sind, einschließlich der frühen Black Isle und Interplay Titel, bevor Bethesda die IP übernahm. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sprachen auch darüber:

"Es spielt in der Welt von Fallout, aber es ist eine neue Geschichte, die mehr oder weniger nach den Ereignissen spielt, die wir gesehen haben. Die Serie basiert auf 25 Jahren Kreativität, Denken und Bauen. Und wir dachten, es wäre das Beste, das fortzusetzen, anstatt es neu zu erneuern. Denn das ist es, was mit Fallout über die Jahre funktioniert hat. Es hat den Besitzer gewechselt, es wurde verändert, und es ist ein lebendiges Ding. Und ja, wir hatten das Gefühl, dass wir versuchen sollten, ein neues Stück darüber zu legen."

Ob dieser Übergang vom Videospiel- zum TV-Format funktioniert, hängt von der Liebe zum Detail der Produktion ab, und Nolan nutzte die Gelegenheit, um mit uns den Moment zu teilen, von dem er sicher war, dass es funktionieren würde: "Wir haben viel über die Powerrüstung gesprochen. Der Ton war eine weitere wichtige Sache. Ich denke, der Ton war vielleicht das Schwierigste und Einschüchterndste für mich. Aber als ich mit Geneva und Graham zusammenarbeitete, wusste ich, dass wir mit einer unglaublich ehrgeizigen Geschichte an einem guten Ort sein würden. Auf technischer Ebene, dem Umfang der Welt und der Powerrüstung im Besonderen, war es eines dieser Dinge, bei denen man sich fragte, wie zum Teufel sollen wir das machen? Aber wir haben es geschafft."

Eine Geschichte wie diese könnte nicht funktionieren ohne eine Besetzung von Schauspielern, die wissen, wie man sie anpackt. An diesem Punkt kamen Ella Purnell und Aaron Moten ins Gespräch, um uns ein wenig über ihre Rollen und den Kontrast zu erzählen, den ihre Charaktere, Lucy und Max, bieten, um das gesamte Fallout -Universum zu umspannen.

"Lucy ist eine Bewohnerin der Zuflucht." Ella begann: "Und was mich am meisten daran gereizt hat, sie zu spielen, war, dass sie so unschuldig und naiv ist und offensichtlich auch sehr privilegiert, wie du erwähnt hast. Es war aufregend für mich, an diesem Ort anzufangen. Weißt du, sie ist im Grunde ein neugeborenes Baby. Sie hat keine wirkliche Lebenserfahrung. Alles, was sie weiß, ist das, was sie gelernt hat und was sie in den Büchern gelesen hat, die sie im Tresor hat. Sie ist begrenzt. Und dann steckt man sie ins Ödland, und, weißt du, was passiert? Was passiert damit? Das ist für mich am Anfang wirklich aufregend."

"Ich spiele Maximus. Er ist Teil der Stählernen Bruderschaft", fuhr Aaron fort. "(...) eine Person, die ihr ganzes Leben im Ödland verbracht hat, und sie muss, weißt du, eine gewisse Art von moralischer Ambiguität haben, denke ich, wenn sie in der Welt lebt, in der sie lebt, und wohin man von dort aus geht. Wie du an dem festhältst, was dein einzigartiges, reines Selbst ist, und wie sich das verändert, und wie du herausfindest, was es ist, was du willst."

Wir konnten auch ein Video mit einem besonderen Gruß von Walton Goggins sehen, der nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, in dem er darüber sprach, wie es war, den Ghoul zu spielen (dessen Ghoul Name nicht enthüllt wurde), die Komplexität seines Charakters und wie er die Vorkriegswelt mit dem postapokalyptischen Ödland verbindet, das wir in der Serie sehen werden. Fast 200 Jahre später. "Der Ghul ist in gewisser Weise der Dichter Vergil in Dantes Inferno. Er ist sozusagen der Führer der Gruppe und des Betrachters durch dieses postapokalyptische Paradies."

Die besten Details und Geheimnisse aus dem Fallout-Trailer, die ihr nicht verpassen solltet

Wenn du ein Fan der Spiele von 1998 bis heute warst, sind dir wahrscheinlich einige der Details aufgefallen, die das Produktionsdesign derFallout Serie so detailliert machen, aber vielleicht gibt es andere, die du übersehen hast. Zum Beispiel geht Lucy am Shady Sands -Schild vorbei, einem Ort, der seit ihren Anfängen ein wichtiger Bestandteil der Fallout -Spiele ist. Shady Sands ist der Ort, an dem der Bewohner von Vault 13 auf der Suche nach dem Wasserchip im ursprünglichen Fallout ankommt, und diese Siedlung wird schließlich zur Hauptstadt der New California Republic, einer der Hauptfraktionen in Fallout New Vegas.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es derselbe Ort ist (vor allem aufgrund der Geografie der Vereinigten Staaten selbst), aber die Siedlung, in der der Ghul eine Schießerei hat, hat viele Ähnlichkeiten mit Megaton, der ersten Siedlung, die wir direkt nach dem Verlassen von Vault 101 in Fallout 3 besucht haben. Die Fallout -Serie spielt an der Westküste, während Megaton in der Nähe der Ruinen von Capital Wasteland (Washington D.C.) liegt, aber das Design des Schauplatzes ist zweifellos stark davon beeinflusst.

Die Vertibirds, die erscheinen, stammen direkt aus den Designs der modernen Versionen, mit Seitentüren für den Power Armor -Einsatz. Außerdem sieht der Startbereich genauso aus wie der Hidden Valley -Bereich in New Vegas ' Mojave Wasteland, was als versteckte Basis für die Brotherhood of Steel in Los Angeles operierenden sinnvoll sein könnte.

In einer der Vitrinen, an denen Lucy vorbeigeht, sehen wir einen Stimpak mit dem gleichen Design wie in den Spielen. Zusätzlich gibt es einen Vault Boy Wackelkopf mit dem gleichen Bethesda-Design.