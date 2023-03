Alles, was ihr über Milio, League of Legends' neuen Verzauberer, wissen müsst

HQ

Wir stellen Milio vor, den freundlichen und feurigen Zauberer, der League of Legends' nächste Ergänzung der Champion-Liste sein wird.

Milio ist ein Glaskanonen-Support, der seine Verbündeten stärkt und gut in Lane-Mobbing-Duos funktioniert. Er wird am besten in der Rückenlinie seines Teams eingesetzt, um sie mit Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsreichweite, Heilung und Reinigung in Scharmützeln zu pumpen.

Als Charakter ist Milio ein 12-jähriger Magier aus Ixtal, dessen Talent nur von seiner grenzenlosen Positivität übertroffen wird. Milio bewahrt eine ewige, anthropomorphe Flamme, die er "Fuemigo" nennt, in seinem Rucksack auf, eine "Furnasita" seines eigenen Designs.

Im Gegensatz zu den starren und methodischen Qiyana präsentiert Milio Ixtals elementare Axiome auf unterhaltsame und lebendige Weise, die nicht an scharfe wissenschaftliche Prinzipien gebunden ist. Milio reist nach Ixacoan, der Hauptstadt von Ixtal, um vom Vidalion geprüft zu werden und ein Yun Tal (ein Elementarmeister und Ixtals herrschende Klasse) zu werden, um die Ehre seiner Familie zurückzufordern.

Erzählerin Elyse Lemoine sagte: "Er ist sehr verspielt, sehr lustig und sehr intuitiv, was das Gegenteil von der Art und Weise ist, wie Ixtal mag. Für sie ist elementare Magie Wissenschaft und wird auf eine sehr starre und formelhafte Weise angegangen.

"Milio hat ein bisschen mehr Flexibilität, weil er dazu neigt, die Dinge selbst herauszufinden, anstatt sich an eine starre Formel zu halten. Er hat einfach keine Geduld zum Lernen."

Lemoine fuhr fort: "Milio als diesen optimistischen, lebenslustigen 12-Jährigen zu haben, der das Gute in allem sieht, positioniert ihn wirklich als jemanden, der diesen Kreislauf des Generationentraumas durchbrechen und helfen kann, seine Familie zu heilen."

Werfen wir einen Blick auf Milios Gameplay.

Milios passive Fähigkeit ist 'Fired Up' und bedeutet, dass Verbündete, die von einer von Milios anderen Fähigkeiten betroffen sind, einen Stärkungszauber erhalten, der ihnen bei ihrem nächsten Angriff oder ihrer nächsten Schadensfähigkeit zusätzlichen Schaden zufügt und eine Verbrennung auf das Ziel ausübt.

Milios Q-Fähigkeit ist 'Ultra Mega Fire Kick'. Milio tritt einen Fuemigo-Ball, der zurückschlägt und den ersten feindlichen Treffer betäubt. Zusätzlich springt es bei einem Treffer nach oben, bevor es herunterfällt und AOE-Schaden und eine Langsamkeit verursacht.

Milios W-Fähigkeit 'Cozy Campfire' erzeugt eine AOE-Zone, die dem Verbündeten folgt, der ihr beim Werfen am nächsten ist. Verbündete innerhalb der Zone werden im Laufe der Zeit geheilt und erhalten zusätzliche Angriffsreichweite. Es wendet auch ständig Milios Passiv an.

Milios E-Fähigkeit ist 'Warm Hugs', eine Abschirmungsfähigkeit für Verbündete, die zusätzlich einen temporären Bewegungsgeschwindigkeits-Buff bietet. Milio kann diese Fähigkeit selbst anwenden.

Milios R-Fähigkeit ist 'Breath of Life', eine ultimative Besetzung, die Massenkontrolleffekte von Verbündeten in einem großen Gebiet reinigt. Es bietet auch Heilung für Verbündete. Milio kann sich mit dieser Fähigkeit nicht selbst reinigen, wenn er von der Menge kontrolliert wird.

Obwohl Milio ein feuerbasierter Zauberer ist, hebt er sich von aktuellen Champions wie Brand oder Annie ab, indem er eine wärmere und freundlichere Version des Elements präsentiert. Dieses Gefühl von Wärme und Freundlichkeit wollte Riot's Game-Design-Team nutzen.

Myles Sandholm, der Champion-Designer für Milio, sagte: "Erstens: Er ist energiegeladen. Ich wollte versuchen, dass es sich so anfühlt, als gäbe es eine Menge Aufregung in seinen Handlungen.

"Aber zwei lässt ihn sich bis zu einem gewissen Grad nervig wie ein tapferer jüngerer Bruder fühlen.

"Die Art und Weise, wie er am Ende mit dir in der Spur interagiert, ist, dass er dich nicht direkt töten wird, aber er wird dich weiter ärgern, bis du so satt bist, dass du versuchst, ihn zu töten."

Milios Kunstteam arbeitete hart, um sicherzustellen, dass sich seine Fähigkeiten gemütlich und einladend statt hart anfühlten. Konzeptkünstlerin Nancy Kim sagte: "Wir sagten: 'Wie vermitteln wir einen Charakter, der nicht aggressiv ist und diese Art von heilender, weicher Flamme hat?'

"Wir haben uns für viele runde Formen entschieden und darauf geachtet, dass keine Stacheln oder ähnliches aus ihm herauskommen."

Riot fand es auch wichtig, dass Milio eine genaue Latino-Darstellung liefert, und arbeitete daher mit Riot Unidos (seiner Ressourcengruppe für lateinamerikanische Mitarbeiter) zusammen, um sicherzustellen, dass sich die Champion authentisch anfühlt und zur fantastischen Ästhetik von Ixtal passt, die von einigen lateinamerikanischen Kulturen inspiriert ist.

Riot Unidos wurde zu einem integralen Bestandteil des Konzeptionsprozesses für Milio, wobei Kim Feedback zu allem von Tänzen, Nasenform und Haarstruktur erhielt.

Ebenso war es dem Komponisten J.D. Spears wichtig, dass Milios Champion-Thema diese Kulturen repräsentiert und erkennbar und einzigartig runeterranisch ist.

Er sagte: "Ich wusste, dass ich einige wirklich einzigartige und weniger verbreitete Instrumente aus diesen Regionen einbringen wollte.

"Jedes Mal, wenn ich so etwas mache, habe ich das Gefühl, dass ich mich auf Leute stützen muss, die Experten in diesen Bereichen sind."

Dies führte zu Kollaborationen mit dem Perkussionisten Alex Acuña und dem Flötisten Pedro Eustache, um dem Stück ein eigenes Flair zu verleihen.

Spears sagte: "Die Musiker brachten so viel von ihrer eigenen Performance mit... Sie brachten so viel Charakter in das Stück, das es vorher nicht gab.

"Das sind Weltklasse-Musiker, und sie wurden auf eine Weise Teil von Milios Thema, die ich nicht hätte planen können."

Milios Veröffentlichung wird mit dem bevorstehenden Faerie Court-Event zusammenfallen, bei dem bereits Skins für Kalista und Karma enthüllt wurden. Milio wird sich ihnen anschließen, mit seinem Debüt-Skin Faerie Court Milio (1350RP).