"Alles, was ich anfasse, verwandelt sich in", sagt MindsEye Schauspieler

Wie viel von einem Videospiel kann durch sein Handeln gerettet werden? Nicht viel, aber Schauspieler Alex Hernandez scheint zu glauben, dass er das Gegenteil des Midas-Touches hat, wenn es darum geht, in Spielen zu arbeiten, nachdem er in den verrissenen Filmen Mafia III und MindsEye mitgespielt hat.

Im FRVR-Podcast sprach Hernandez darüber, wie die Resonanz auf die Spiele, in denen er mitgespielt hat, sein Selbstvertrauen erschüttert hat. "Es ist eine schwierige Sache, zweieinhalb Jahre mit einem Projekt zu verbringen, auf das man wirklich stolz ist und auf das man stolz ist, einen Beitrag dazu geleistet zu haben. Und ich habe nur positive Erfahrungen mit der Arbeit daran gemacht. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeitete, ich war stolz auf sie, auf sie wollte ich, dass es ein Erfolg für sie wird, genauso wie für mich selbst", sagte er.

"Allein die Reaktion... Ich dachte mir: 'Ich werde vielleicht nie wieder in einem Spiel arbeiten'", fuhr er fort und fügte hinzu, dass er sich fragt, ob es sein Pech ist, das diese Spiele zu Fall bringt. "'Habe ich so etwas wie das Gegenteil des goldenen Händchens? Gefällt dir der scheißbraune Touch? Alles, was ich berühre, verwandelt sich in?"

Hernandez räumte zwar ein, dass er nicht viel von dem kontrollieren kann, was ein Spiel über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, aber da sein Gesicht auf dem Cover zu sehen ist, weiß er auch, dass eine Menge Schmähungen gegen ihn gerichtet sein können. Schade, dass seine großen Projekte bisher nicht geklappt haben, aber es gibt immer das nächste.