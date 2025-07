Alles, was man wissen muss, bevor man Drag x Drive spielt, mit freundlicher Genehmigung von Nintendo

HQ

Wenn es ein Spiel im gesamten Nintendo Switch 2-Katalog gibt, das heute in den Nachrichten ist (das könnte sich schnell ändern, wenn für morgen, den 31. Juli, endlich eine Nintendo Direct angekündigt wird ), dann ist es Drag x Drive. Eine Art Rocket League-artiges Rollstuhl-Rennspiel, das bei uns in unserer ersten Vorschau nicht ganz angekommen ist, aber jetzt verspricht, eine der großen Wetten für diesen Monat zu werden, wenn es am 14. August erscheint.

Da Nintendo selbst weiß, dass ein so anderes Konzept nicht mit ein paar kurzen Trailern zu begreifen ist, hat es jetzt seinen traditionellen Übersichtstrailer veröffentlicht, in dem wir Schritt für Schritt verstehen, wie die Maussteuerung funktioniert, eine Tour durch die verschiedenen Spielmodi und einige wirklich coole Moves, die wir auf unseren Rennrollstühlen machen können.

Unten könnt ihr euch den neuen Trailer zu Drag x Drive, einem exklusiven Nintendo Switch 2-Album, ansehen.