Alles, was du über Super Mario Bros. Wonder wissen musst, in einem Trailer

Einige ziemlich detaillierte Trailer und Davids Eindrücke nach dem Spielen von Teilen des Spiels haben euch hoffentlich klar gemacht, dass Super Mario Bros. Wonder so beeindruckend erscheint, dass es es tatsächlich verdient, am 20. Oktober gegen Marvel's Spider-Man 2 anzutreten. Dennoch hat nicht jeder die Zeit, sich jeden Trailer anzusehen und/oder Vorschauen zu lesen, daher hat Nintendo es den Leuten wie üblich leicht gemacht, sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Das japanische Unternehmen hat für Super Mario Bros. Wonder einen sogenannten Übersichtstrailer veröffentlicht, der so ziemlich alles zeigt und erklärt, was man über das Spiel wissen sollte. Dazu gehören die Geschichte des Spiels, die 7 verschiedenen Welten, die wir erkunden werden, einige der verrückten Power-Ups, wer die spielbaren Charaktere sind und wie Sie das Spiel einfacher machen können. Alles in weniger als sieben Minuten.