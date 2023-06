Alles, was du über die Geschichte wissen musst, bevor du Diablo IV spielst

HQ

Heute, am 2. Juni, beginnt der Early Access für diejenigen, die ihre digitale Kopie von Diablo IV: Ultimate Edition gekauft haben. Viele werden bereits Sanctuary umherstreifen und Veteranen von Blizzard's langjährigen Serien sein, aber viele Leute werden heutzutage ihren ersten Vorgeschmack auf Diablo bekommen. In diesem Sinne haben wir einen Überblick über alles zusammengestellt, was ihr wissen müsst, bevor ihr in Sanctuary ankommt und euch Liliths Rückkehr stellt.

Zunächst einmal sollte beachtet werden, dass die Geschichte von Diablo IV's 50 Jahre nach den Ereignissen von Diablo III spielt und direkt mit ihrem Ende verbunden ist, mit der Welt von Sanctuary, die von der Reapers verwüstet wurde und der Geschichte von Lorath the Haradrim , damals ein vielversprechender junger Mann und jetzt ein alter Mann.

Die Auswirkungen der Prime Evils auf die Welt und die daraus resultierenden Konsequenzen spielten eine große Rolle bei der Gestaltung der Atmosphäre und des Settings von Sanctuary und Aspekte der offenen Welt wurden durch die Anwesenheit dieser mächtigen Wesen beeinflusst. Die Welt wurde zu einem trostlosen und gefährlichen Ort, an dem unzählige religiöse Stätten zerstört wurden und die Menschheit darum kämpfte, inmitten des Chaos wieder aufzubauen und zu überleben. Trotz der insgesamt düsteren Situation entstanden kleine Nischen der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit, die Leuchttürme des Lichts und der Normalität inmitten der Dunkelheit darstellten.

Die Hauptfigur von Diablo IV ist Lilith, Tochter von Hatred. Sie ist eine freie Akteurin im ewigen Konflikt zwischen Engeln und Dämonen und hat ihre eigenen Pläne für Sanctuary, obwohl sie eindeutig eine Form von Evil ist.

Die Entwicklung von Diablo IV ab dem Ende von Diablo III war ein komplexer Prozess. Es ging darum, die verschiedenen Richtungen, die in den vorangegangenen Spielen eingeschlagen wurden, in Einklang zu bringen und zu bestimmen, wie es weitergehen sollte. Es wurde eine kreative Entscheidung getroffen, zu der Dunkelheit und Atmosphäre zurückzukehren, die an Diablo I und II erinnert, während die besten Aspekte von Diablo III integriert wurden, wie z. B. viszerale, actionorientierte Kämpfe. Das Ziel war es, eine Balance zu finden, die die Essenz der vorherigen Spiele einfängt und gleichzeitig ein Superhelden-Feeling vermeidet. Die Eröffnungsszenen des Spiels, insbesondere im Prolog, sollten den gewünschten Ton, die Gewalt und das Maß an Epik für Diablo IV angeben.