Alles, was du über die Geschichte und das Gameplay in Lords of the Fallen wissen musst

Lords of the Fallen hat vor einem Monat auf der Summer Game Fest für Furore gesorgt und kürzlich hatten wir beim Gamelab Barcelona das Glück, uns mit dem ausführenden Produzenten von Hexworks, Saúl Gascón, zu treffen, um viel mehr über das mit Spannung erwartete Dark-Fantasy-Action-RPG zu erfahren, einschließlich seiner tiefgründigen Geschichte, seiner dualen Welt und seiner differenzierenden Mechaniken. Hier ist das vollständige Video-Interview und ein paar Auszüge zu verschiedenen Themen:

Die duale Welt und die Mechanik des Lampenkerns

"Man muss das als ganzheitliches Paket sehen. Das ist also eine Gameplay-Mechanik, aber auch Teil der Fantasie. Es wirkt sich natürlich auf die Grafik aus, aber es wirkt sich auf das Gameplay aus, es wirkt sich auf alles aus. Wie die Erzählung, die Charaktere, sind alle Beteiligten davon betroffen.

"Wir haben drei Götter im Spiel: Den Gott von Radiance, das sind, sagen wir, die klassischen Guten, die Engel. Ihr habt den Gott der Rogar, den Dämonengott der Rogar, den gefallenen Herrn, der Adyr ist. Und dann gibt es noch eine dritte Fraktion, die von den Putrid Mother angeführt wird. Und das ist im Grunde das, was passiert, wenn jemand in diesem Universum stirbt. Was passiert mit diesen Menschen? In Wirklichkeit gibt es also diese Kreatur, die die Seelen der Menschen frisst, die sterben.

"Also, was bist du da? Du als Spieler bist schon lange tot und wirst von der Lampe wiederbelebt. Was ist die Lampe? Die Lampe ist, keine Spoiler, aber die Lampe ist ein Teil dieser Göttin. Und gibt dir im Grunde die Möglichkeit, zwischen der Welt der Lebenden, Axiom, und der Welt der Toten, Umbral, zu reisen.

"Wie wirkt sich das auf das Gameplay aus? Pragmatisch gesehen wirst du also im Grunde genommen in der Spielwelt arbeiten, du wirst erkunden. Und manchmal wirst du einen Blocker finden, wie: "Oh Scheiße, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll". Dann kannst du deine Lampe anheben und damit einfach auf die andere Seite schauen, dich umsehen und sagen: "Aha, da ist ein Weg" oder eine Tür oder ein Feind oder was auch immer es ist. So werden Sie sehen, was Ihren Fortschritt tatsächlich blockiert.

"Und dann kannst du dich jederzeit entscheiden, dass die Lampe deinen Körper verzehrt und ein Teil von Umbral wird, oder in das Umbral Reich reist. Aber das birgt ein Risiko, denn wenn du dann in Umbral stirbst, ist das der wahre Tod. Sie müssen also immer vorsichtig sein, wenn Sie dies tun möchten.

Damit erreichst du zwei parallele Universen. Sie sind wie die zwei Seiten derselben Medaille. Man kann also nicht ohne den anderen leben, aber gleichzeitig versucht man, den anderen zu essen, also ist es ein bisschen wie ein verrücktes Universum.

"Und dann gehst du herum, nimmst deine Lampe und schaust, was auf der anderen Seite ist.

Aber du musst vorsichtig sein, denn wenn du die Lampe benutzt, sehen dich auch die Kreaturen auf der anderen Seite. So können sie dich jederzeit in ihren Bann ziehen."

Eine handgefertigte Karte mit einem prozeduralen Twist

"Wir wollten ein sehr, sagen wir, handgefertigtes und ausgefeiltes Erlebnis bieten. Also haben wir alles von Hand entworfen und gebaut. Die zwei Welten, eine über der anderen. Sie können sich also vorstellen, wie schwierig es ist, ein Spiel zu erstellen, stellen Sie sich vor, zwei Seiten eines Spiels mit zwei, sagen wir, Ebenen zu erstellen.

"Nun, es gibt einen Teil, über den ich nicht viel sprechen kann, weil wir ihn später enthüllen wollen. Aber es gibt tatsächlich, während du in Umbral bist, haben wir dich gehänselt, dass es Feinde gibt, die dich verfolgen, wenn du in Umbral bist. Und in der Tat, je länger du dort bleibst, desto gefährlicher werden diese Feinde. Dieser Teil ist also eigentlich prozedural. Was wir Ihnen also mit auf den Weg geben wollen, ist, dass Sie sich bei dieser Art von Spiel um Ihre Lernkurve kümmern, was sehr wichtig ist. Es ist also so, als ob du ein Level erreichst, du stirbst."

"Dann lernt man die Muster der Feinde, wo sie platziert sind usw. Und so können Sie Stück für Stück voranschreiten. Aber wenn Sie Umbral gehen, gibt es diese zufällige Chance, dass Dinge erscheinen, wenn sie nicht sollten, wenn Sie sie nicht erwarten würden. Es ist also im Grunde ein bisschen eine Anspielung auf das Horror-Genre.

"Kurz gesagt, in Umbral haben wir es so aufgebaut, dass wir dachten, wie würde die Albtraumwelt dieser Menschen in dieser Welt aussehen? Für uns ist es so, als hättest du Axiom, die reale Welt, die abgefuckt ist, oder? Wie jeder andere auch, weißt du, sind die Menschen nicht, sagen wir, in ihrer besten mentalen Verfassung. Und was sind dann die Albträume dieser Menschen, oder? Deshalb sieht es so schrecklich aus."

Grafik und Leistung

"Im Moment läuft es mit 60 fps auf PS5 und Xbox Series X im Performance-Modus und 30 fps im Quality-Modus. Aber beide Erlebnisse haben eine hohe Qualität in Bezug auf die Optik.

"Wir haben uns mit der besten Technologie gepaart, die es gibt. Wir haben uns mit Epic gepaart, um mit Unreal Engine 5 zu arbeiten. Also quetschen wir ihre Technologie aus. Darüber hinaus haben wir unsere eigenen technischen Ebenen hinzugefügt. Zum Beispiel für die Dualität der beiden Welten. Im Grunde genommen können wir damit im Editor die beiden Ebenen entwerfen, so dass Künstler oder Designer einfach hineingehen und alles erstellen können, was sie für beide Seiten benötigen. Und mit einem Knopfdruck können sie zwischen den beiden Welten wechseln."

HQ

Kreaturen und Feinde

"Als Teil der Umbral Dread, dieser Krankheit, die auftritt, je länger man in Umbral bleibt. Dort siehst du größere Kreaturen, die von Umbral erscheinen. Und das ist etwas, das tatsächlich eskaliert ist.

"Wenn man also anfängt, ist es nur das Grundlegendste. Je weiter du im Spiel vorankommst, desto gefährlicher wird es. Aber die Belohnungen sind auch besser. Manchmal wirst du also mit deinem Schild und deinem Schwert in einer Ecke stehen wollen, um zu versuchen, diese großen Jungs zu töten, um Sachen zu bekommen.

"Darüber hinaus haben wir überall das, was wir die Natives nennen. Daher ist jeder Bereich, jede Zone sehr wichtig für uns. Wir haben jedes Level mit seinem eigenen Thema und seinen eigenen Bewohnern gebaut. Auf diese Weise haben Sie also eine große Auswahl von kleineren Gegnern bis hin zu tatsächlich großen problematischen Begegnungen.

"Und dann haben wir natürlich das Sahnehäubchen, nämlich die Bosse, also haben wir ziemlich viele Bosse in unserem Spiel. Wir sprechen von insgesamt etwa 30 mit unterschiedlichen Typen und Größen. Und dann die spektakulärsten, nun, die Sie im Trailer gesehen haben, die großen, verwöhnten Nachkommen, die eigentlich, wissen Sie, so groß wie ein Gebäude ist.

"In dieser Welt kümmert sich niemand um dich. Das ist etwas, das sehr wichtig ist. Denn die Sache ist so, dass du nicht der Held bist, oder? Du kannst der Held werden, ja, natürlich, aber das ist normalerweise dein Ziel. Wenn du also diese Kreaturen findest, machen sie ihr Ding. Sie sind, weißt du, wie du an einem normalen Sonntag, du bist da, weißt du, grillst oder was auch immer, und ein Typ erscheint mit einem Schwert, 'Hallo!' Also denkst du: 'Was zum Teufel?' Das ist es, was wir mit diesen Chefs zu schaffen versuchen: Sie sind in ihrem Ökosystem, machen ihr Ding, und du bist da und unterbrichst sie."

Neustart der Serie und Soulslike-Fans

"Es ist wichtig anzumerken, dass wir alle bei Hexworks große Fans dieses Genres sind, Action-RPGs im Allgemeinen, aber Souls-like im Besonderen. Jeder im Team ist sehr leidenschaftlich dabei. Wenn man in einem Genre arbeitet, wird es immer Ähnlichkeiten geben, oder? Und wir schrecken nicht davor zurück. Ja, wir haben Dinge, von denen manche Leute denken könnten, dass sie jedem FromSoftware-Spiel ähnlich sind, aber auch jedem anderen Action-RPG, wie Final Fantasy oder jedem anderen RPG.

"Denn am Ende wollen wir ein Erlebnis bieten, das die Spieler zufriedenstellt, die diese Art von Erfahrung wollen. Aber ja, wir fügen unsere eigene Note hinzu. Manchmal mit diesen großen Dingen wie dem Umbral, das wie ein Paradigmenwechsel ist, wie der Wechsel des Todeszyklus, und dann eine zusätzliche Ebene der Erkundung und das, was wir Detektiv-Gameplay nennen, muss man sich umsehen. In der Tat finden Sie kleine Teile der Geschichte in Umbral, Sie wissen schon, Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, und so weiter.

Darüber hinaus haben wir aber auch Barrierefreiheit. Wir haben viel an der Steuerung gearbeitet und uns gefragt: 'Okay, wie können wir es besser machen?' Und dann viele kleine Details zur Lebensqualität hier und da, Dinge, die wir einfach ganz anders gemacht haben. Wir hatten nicht das Ziel, ein Spiel zu machen, das dem nahe kommt, aber wir trinken alle aus dem gleichen Brunnen."

Das neue Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series und PC.