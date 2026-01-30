Alles, was du über Berufung und Kampf in Dragon Quest VII Reimagined wissen solltest

HQ

Erst Anfang dieser Woche haben wir angekündigt, dass der zweite Teil von Bandai Namcos Dragon Quest VII Reimagined Videoserie, Adventure Log, veröffentlicht wurde, in der eure Begleiter vorgestellt werden. Jetzt ist es Zeit für den dritten Teil, Beruf & Kampf.

Natürlich gibt es reichlich Gameplay, da wir mehr über die Kämpfe erfahren, und auch viele verschiedene Gegner unterschiedlicher Größe und Niedlichkeit entdecken.

Natürlich bekommen wir auch einen Einblick in die vielen Berufe, die man ausüben kann, wobei wir feststellen, dass die verschiedenen Kostüme der Nintendo-3DS-Version für die verschiedenen Berufe fehlen, was angesichts des aufwendigen Aussehens des restlichen Spiels etwas überraschend ist. Es scheint mehrere Quality-of-Life-Neuerungen zu geben, von denen wir vermuten, dass Fans sie schätzen werden, wie zum Beispiel einen reibungsloseren Wechsel zwischen Jobs und Charakteren.

Schaut euch das Dragon Quest VII Reimagined -Video unten an, und wie beim letzten Mal möchten wir daran erinnern, dass es eine spielbare Demo für alle aktuellen Formate gibt, also PC, PlayStation, Switch und Xbox. Und dein Spielstand wird ins fertige Spiel übertragen.