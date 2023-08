Alles, was bisher über Call of Duty: Modern Warfare III enthüllt wurde

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Call of Duty 4: Modern Warfare und Call of Duty: Modern Warfare 2 die beiden Spiele waren, die CoD wirklich zu dem riesigen Franchise gemacht haben, das es heute ist, daher ist es verständlich, dass der erste vollständige Trailer, den wir von der diesjährigen Call of Duty: Modern Warfare III (wiederum nicht zu verwechseln mit Call of Duty: Modern Warfare 3) implizierte, dass das Spiel eine Menge Inspiration von MW2 ziehen würde. Nicht nur in einigen Einzelspieler-Kampagnenmissionen.

Bei Call of Duty: Modern Warfare III dreht sich alles um die Nostalgie von Call of Duty: Modern Warfare 2, wenn es am 10. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheint. Der heutige Trailer beginnt damit, dass er im Grunde eine neue Interpretation der Gulag-Mission von 2009 zeigt, bevor er Einblicke in die neue No Russian-Sequenz und andere Momente gibt, die Erinnerungen an geliebte Klassiker wecken. Nicht, dass sie sich auf ähnliche Weise abspielen werden, da Sledgehammer und Infinity Ward einige interessante Ideen angekündigt haben.

Der grundlegendste ist, dass Teile der Kampagne sogenannte offene Kampfmissionen sein werden. Diese sind genau so, wie sie klingen: Missionen, die in offeneren Gebieten angesiedelt sind, so dass wir unseren eigenen Weg wählen können, um sie abzuschließen. Wir haben gesehen, wie Call of Duty schon früher daran herumgebastelt hat, wie in der Mission "Desperate Measures" von Call of Duty: Black Ops Cold War und im letztjährigen Recon by Fire, aber diese werden die Freiheit der Spieler anscheinend auf eine andere Ebene heben.

Diese Nostalgie ist nichts im Vergleich zu dem, was uns im Multiplayer erwartet. Die 16 Karten, die bei der Veröffentlichung in Call of Duty: Modern Warfare III verfügbar sind, sind alle überarbeitete Versionen von Modern Warfare 2-Karten. Das bedeutet, dass wir uns auf hübschere, modernisierte Versionen von Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass und Wasteland freuen können. Während sie optimiert wurden, um sie für neue Mechaniken zu verbessern, kehren auch einige klassische Elemente zurück. Dazu gehören eine klassische Minikarte, die Feinde als rote Punkte anzeigt, wenn sie ohne Schalldämpfer feuern, Kartenabstimmungen, Folienabbruch und alle Perks, die zu Beginn eines Spiels verfügbar sind.

Eine neue Mechanik, zu der es interessant sein wird, die Meinungen der Spieler in der Beta zu hören, ist die "Taktische Haltung": ein Mittelweg zwischen Hüftfeuer und Visierzielen. So erklären es die Entwickler:



Der Bediener löst die Schultern der Waffe und hält sie in einer geneigten Schussposition.



Du kannst dynamisch in die Tac-Stance ein- und ausschalten, während du mit dem Visier zielst.



Tac-Stance tauscht präzise Genauigkeit gegen verbesserte Mobilität und Handhabung.



Es wird zu einer gewissen Streuung des Feuers kommen, die am besten als Mittelweg zwischen vollem ADS und Hüftfeuer beschrieben werden kann.



Es ist für den Einsatz in aggressiven Nahkampfsituationen konzipiert.



Standardmäßig feuerst du beim Rutschen in der Tac-Stance.



Wir werden auch einen neuen 3v3v3-Modus namens Cutthroat bekommen, aber die Entwickler werden später mehr Informationen dazu bekannt geben.

Wir haben wie üblich auch weitere Verbesserungen an der Erstellung einer Klasse und dem Waffenschmied versprochen, sowie die bereits berichtete Option, fast alles aus dem letztjährigen Modern Warfare II in MWIII zu bringen.

Im Gegensatz zu Call of Duty: Modern Warfare II wird Modern Warfare III keine Spec-Ops haben. Treyarch wird stattdessen ein neues Zombies-Erlebnis machen, und es klingt massiv. Tatsächlich wird Modern Warfare Zombies die größte Karte aller Zeiten im Koop-Modus haben, die uns Raum gibt, Untote abzuschlachten, Missionen abzuschließen und Easter Eggs in verschiedenen Regionen zu finden.

Klingt verlockend? Dann ist es erwähnenswert, dass jeder, der Call of Duty: Modern Warfare III vorbestellt, nicht nur diejenigen, die eine der Special Editions kaufen, frühzeitigen Zugriff auf die noch nicht offiziell datierte offene Beta und Zugang zur Kampagne eine Woche vor der Veröffentlichung des vollständigen Spiels erhält.

Wie hört sich das für Sie bisher an?