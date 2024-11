Alles, was bis zu Assassin's Creed Shadows ' Verzögerung passiert ist

HQ

Heute ist der Tag, an dem wir alle erwartet hatten, unsere Reise im feudalen Japan in Assassin's Creed Shadows zu beginnen. Das ehrgeizige Projekt sollte am 15. November 2024 starten, aber nach einer ganzen Reihe von Problemen und Gegenreaktionen wurde es verschoben und bis Februar 2025 verschoben. Zugegeben, das ist keine große Verzögerung im Großen und Ganzen, aber da Shadows einer der letzten großen Starts des Jahres 2024 gewesen wäre, wenden wir uns wieder dem verleumdeten Titel zu, um euch daran zu erinnern, was passiert ist und warum das Spiel verschoben werden musste. Fangen wir am Anfang an.

September 2022

Nach einer Vielzahl von Gerüchten lüftete Ubisoft schließlich den Vorhang während einer seiner Forwards und präsentierte Codename Red. Dieses Projekt mit dem Arbeitstitel brachte Assassin's Creed endlich nach Japan, und das löste ziemlich sofort eine riesige Fangemeinde für diejenigen aus, die endlich ihre Assassin's Creed Träume wahr werden sahen. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Veröffentlichungsdatum genannt, außer dass es wahrscheinlich irgendwann nach 2023 sein Debüt geben würde.

Juli 2023

Ein Gerücht machte die Runde, dass Codename Red sich auf eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorbereitete, alles dank eines dumpfen LinkedIn-Posts von Ubisoft, der schnell korrigiert wurde. Doch obwohl seit der offiziellen Ankündigung fast ein Jahr vergangen ist, wurde nichts mehr enthüllt.

Januar 2024

Ein weiteres Gerücht macht die Runde, dass Codename Red im Mai seine richtige Enthüllung erhalten würde und dass wir den Titel auch schon im November spielen würden.

Februar 2024

Ubisoft bestätigt diese Pläne, indem es in seinen Finanzberichten erwähnt, dass Codename Red für das Geschäftsjahr 2024, d.h. zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025, geplant war. Technisch gesehen gilt das auch heute noch.

Mai 2024

Ubisoft gibt den offiziellen Namen von Codename Red bekannt und enthüllt, dass es den Namen Assassin's Creed Shadows tragen wird und dass wir diesen Monat mehr über das Spiel erfahren werden, bevor es im Juni auf der Ubisoft Forward zu einer breiter angelegten Gameplay-Präsentation kommt. Es gibt noch keine Bestätigung über das Veröffentlichungsdatum.

Die vollständige Enthüllung erfolgt dann etwa eine Woche später, wobei wir einen Cinematic-Trailer erhalten, der die beiden Protagonisten Naoe und Yasuke präsentiert. Wir erfahren, dass das Veröffentlichungsdatum der 15. November ist, und sehen auch einige Gegenreaktionen, da vor allem japanische Fans mit der Art und Weise, wie das feudale Japan dargestellt wird, unzufrieden sind. Da es sich um einen Cinematic-Trailer handelt, zucken viele mit den Schultern und warten stattdessen auf die große Gameplay-Enthüllung im Juni.

In diesem Monat bekommen wir auch zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf die Collector's Edition, die verschiedene physische Goodies sowie drei Tage Early Access im November und die Aufnahme des Season Pass verspricht.

Juni 2024

Wir bekommen einen großen Teil des Shadows Gameplays in Aktion zu sehen und erfahren damit mehr über das manchmal falsch dargestellte Japan. Wir können sehen, wie sich Naoe und Yasuke in der Action unterscheiden, und wir haben auch die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen und ein Gameplay hinter verschlossenen Türen zu sehen, das der offiziellen Komplettlösung, die auf der Ubisoft Forward vorgestellt wurde, sehr ähnlich ist.

In diesem Gameplay beginnen die Probleme wirklich zu steigen, da die japanische Fangemeinde über die Authentizität des Landes im Spiel wütend wird, was bald darauf hinausläuft, dass im folgenden Monat eine große Gegenreaktion öffentlich wird.

Juli 2024

Die bedeutendste Gegenreaktion kommt in Form einer Petition, die von Tausenden von japanischen Fans unterzeichnet wurde, die sich für die Absage von Shadows einsetzen. Sie behaupten, das Spiel sei eine "ernsthafte Beleidigung der japanischen Kultur und Geschichte" und fügen hinzu, dass "Ubisoft weiterhin das Wesen und die Rolle der Samurai missversteht".

Die Petition fordert, dass das Spiel sofort abgeschaltet wird, und das wird nicht einmal von einigen Historikern beeinflusst, die sich outen und ihre Sicht auf die Angelegenheit teilen und zeigen, dass die japanische Geschichte weiße Flecken hat, die darauf hindeuten könnten, dass einige Teile von Yasukes Leben in Ubisofts Adaption passen würden.

Dies führt dazu, dass Ubisoft eine Entschuldigung herausgibt, in der sie bestätigen, dass Assassin's Creed Spiele historisch nicht korrekt sind und dass sie "darauf abzielen, Neugier zu wecken und die Spieler zu ermutigen, die historischen Schauplätze, von denen wir inspiriert sind, zu erkunden und mehr über sie zu erfahren". Ubisoft fügt hinzu, dass sein Team "intensiv mit externen Beratern zusammengearbeitet hat, Historiker, Forscher und interne Teams bei Ubisoft Japan, um unsere kreativen Entscheidungen zu treffen", aber dass dies dazu geführt hat, dass "einige Elemente in unseren Werbematerialien" in der Community Besorgnis ausgelöst haben.

Das französische Unternehmen behauptet, dass es weiterhin beraten und zusammenarbeiten wird, um die Kritik an dem Spiel auszuräumen, macht aber auch keinen Plan, das Spiel zu verzögern oder die Art und Weise zu ändern, wie Yasuke so implementiert wird, wie es so viele japanische Fans fordern.

August 2024

Mehr Gameplay wird im Rahmen der Gamescom präsentiert. Das Filmmaterial zeigt mehr von Japan und den Aktionen und Fähigkeiten, die Yasuke und Naoe im Spiel ausführen können. Obwohl die Kritik weniger lautstark ist als zu Beginn des Sommers, gibt es immer noch Lärm in der Community, der seine Unzufriedenheit mit dem Spiel zum Ausdruck bringt, was zweifellos zur nächsten großen Entwicklung im September führt.

Oktober 2024

Ubisoft hat Pläne für Tokyo Game Show. Mit einem großen Spiel, das in Japan beheimatet ist, bereitet sich das französische Unternehmen darauf vor, eine Show auf der Messe zu veranstalten, aber es zieht sich in letzter Minute ohne Vorwarnung oder nennenswerte Erklärung zurück. Fans und Presse beginnen sich zu fragen, warum und bald darauf werden auch geplante Pressevorschau-Events abgesagt, was deutlich zeigt, dass Ubisoft kurz davor steht, eine große Änderung in seinem Veröffentlichungskalender 2024 vorzunehmen.

In diesem Zeitraum dauert es nicht mehr lange, bis die Ankündigung offiziell ist und dass Assassin's Creed Shadows vom 15. November 2024 auf den 14. Februar 2025 verschoben wurde. Ubisoft merkt an, dass es mehr Zeit braucht, um das Erlebnis zu polieren und zu verfeinern, und dass die Verzögerung bedeuten wird, dass Vorbestellungen zurückerstattet werden und dass Vorbesteller auch die erste Erweiterung kostenlos erhalten.

Oktober 2024

Ein Bericht macht die Runde, der sich mit den Problemen hinter Shadows und seiner Verzögerung befasst. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Gerüchte über wilde Gameplay-Entscheidungen und -Änderungen in dieser Zeit so gut wie falsch sind und dass die Verzögerung aus dem gleichen Grund erfolgte, aus dem die meisten Verzögerungen auftreten: ein zu enger Entwicklungszeitplan, die Notwendigkeit, an der Arbeit zu feilen, und auch in dem Versuch, die Frustrationen der japanischen Community anzugehen. Der Bericht stellt fest, dass Yasuke immer noch ein wichtiger Teil des Spiels sein wird, und dass, einfach ausgedrückt, Shadows noch nicht an einem Ort war, an dem es bereit war, ab November in die Hände der Fans gelegt zu werden.

Ubisoft nutzt diese Verzögerungsnachricht auch, um eine Sammlerfigur zu entfernen, die sowohl Yasuke als auch Naoe in einem Chibi-Stil auf einem zerbrochenen Torii-Tor darstellt. Das Sammlerstück wurde als kulturell "unsensibel" eingestuft und daher aus dem Verkauf genommen.

Zu guter Letzt entscheidet Ubisoft, dass die Probleme und die Verzögerung einen guten Gefallen erfordern, um sie an die Fans zurückzugeben, und so wird der Preis für das große Collector's Edition des Spiels gesenkt, hauptsächlich weil das Season Pass nicht mehr enthalten ist, da viele die erste Erweiterung sowieso kostenlos bekommen, wenn sie das Spiel einfach vorbestellen.

Damit ist die Kontroverse um Assassin's Creed Shadows bis zum 15. November, dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungsdatum, abgeschlossen. Brunnen... abgesehen von der Tatsache, dass Ubisoft anscheinend alle sechs Monate ein Assassin's Creed Spiel in die Hände der Fans legen will...