Alles, was auf dem Xbox Games Showcase 2024 passiert ist

Es war ein ziemlich wackeliger Herbst für Xbox und ein möglicherweise noch wackeligerer Frühling, in dem die meisten Gespräche über eine unklare Strategie für Xbox mit Spielen in konkurrierenden Formaten sowie größeren Entlassungen und Studioschließungen geführt wurden. Der Konsens unter den Fans war daher, dass es an der Zeit ist, zu zeigen, worauf sich Xbox-Kunden freuen können und zu erklären, warum diejenigen, die noch keine Xbox erworben haben, dies tatsächlich tun sollten.

Dies war der Ausgangspunkt für den diesjährigen Xbox Games Showcase, eine Veranstaltung, die aus den oben genannten Gründen bereits zu einer der wichtigsten für Xbox erklärt wurde, wobei viele auch sagten, dass es an der Zeit ist, mehr von den kommenden Spielen zu zeigen, die in der Pipeline sind und woran alle Microsoft-Entwickler derzeit arbeiten. Ist Microsoft das alles gelungen? Ja, ich denke tatsächlich, dies ist ein Kandidat für eine ihrer besten Veranstaltungen aller Zeiten.

Es wird viele Gründe für Game Pass-Abonnenten geben, in Zukunft zu lächeln.

Alles begann mit einer kurzen Präsentation von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer und Call of Duty: Black Ops 6, wobei letzteres ein Schritt war, den ich seltsam fand. Nicht, weil es kein heißes Spiel ist - sondern weil wir danach eine halbstündige Präsentation von Black Ops 6 bekommen würden. Dass es Zeit von der regulären Veranstaltung nahm, machte mich misstrauisch, zum Glück hielt dieses Gefühl nicht lange an, denn es war praktisch nur ein Trailer mit der Information, dass bald mehr kommen wird. Es ist immerhin zehn Jahre her, dass Call of Duty auf einem Microsoft-Event auftauchte, und dass es im Game Pass enthalten ist, ist eine große Neuigkeit, also wollten sie es natürlich zeigen. Der 25. Oktober ist übrigens das Premierendatum.

Welches Spiel würde dann die Ehre haben, das Event zu eröffnen? Nun, es war Doom: The Dark Ages, das mit einem brutal schweren Trailer gezeigt wurde, der die Action-Serie von id Software und Bethesda in eine Art High-Fantasy versetzte, in der Doomguy neben klassischen Waffen auch einen Schild zur Verfügung hatte. Irgendwie schien die neue Welt wie angegossen zu passen, und das sollte ein großer Spaß sein, wenn es nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird.

State of Decay 3 war als nächstes dran, ein Spiel, das vor Jahren angekündigt wurde, aber lange Zeit ruhig war. Es ist klar, dass sie ganz andere Produktionswerte hat als zu der Zeit, als wir die Serie das letzte Mal gesehen haben, und selten hat Zombie-Tötung so wirklich gut ausgesehen. Wir müssen jedoch warten, um herauszufinden, welche Spielmechaniken genau es enthält, da der Trailer endete, ohne ein Veröffentlichungsdatum zu nennen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht auf 2025 hoffen sollten.

Ein Titel, über den zuvor heftig gemunkelt wurde, war Dragon Age: The Veilguard, der Name des vierten Hauptteils der Dragon Age-Saga und hoffentlich BioWares Ticket zurück ins Rampenlicht der Rollenspielwelt nach dem Anthem-Fiasko. Es wurde als vierter Titel während des Xbox Games Showcase vorgestellt. Der Trailer sagte nicht viel aus, aber die Rollenspielfans in der Redaktion scheinen sich einig zu sein, dass er Gutes verspricht und es gab viele glückliche Gesichter, als Varrik auf dem Bildschirm erschien. Veröffentlichung im Herbst 2024.

Während sich State of Decay 2 noch nie wie ein großes Spiel anfühlte, ist es klar, dass Microsofts Geldbörse Undead Labs dazu gebracht hat, völlig andere Ambitionen zu haben.

Mehr Rollenspiel war geplant, als die Starfield-Erweiterung Shattered Space endlich gezeigt wurde, und es scheint, dass wir die Va'ruun-Fraktion kennenlernen werden, die im Hauptabenteuer etwas geheimnisvoll war. Das NASA-Punk-Thema aus dem Hauptspiel scheint beiseite gelegt worden zu sein und in Shattered Space sieht es so aus, als würde uns Raumfahrer ein düstereres und leicht horrororientiertes Abenteuer (mit extra allem) erwarten. Wann die Erweiterung veröffentlicht wird, wurde nicht bekannt gegeben, aber es wurde wiederholt, dass dies noch in diesem Jahr der Fall sein wird. Zumindest können wir uns mit einem Schattentropfen einiger anderer Starfield-Inhalte trösten, die jetzt verfügbar sind.

Es folgte weiteres Bethesda-Rollenspiel, als Fallout 76 eine neue Erweiterung namens Skyline Valley erhielt, in der wir die Region Shenandoah besuchen und Vault 63 ausprobieren können. Hier leben natürlich verschiedene Kammerbewohner und wir werden auch eine neue Art von Ghul namens The Lost treffen. Als ob das noch nicht genug wäre, können Fallout 76-Spieler in einem neuen Update, das nächstes Jahr erscheint, den Ghul selbst spielen.

Expedition 33 hat das Potenzial, ein Blockbuster zu werden, und wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren.

Eine der größten Überraschungen für mich war als nächstes, als der sehr stylische Trailer für Expedition 33 gezeigt wurde. Dies ist ein Rollenspiel von Kepler Interactive (entwickelt von Sandfall Interactive), das zu atmosphärischer Musik ein scheinbar dramatisches Abenteuer mit wunderschönen Umgebungen und riesigen Bossen sowie vier spielbaren Charakteren präsentiert. Es wird erst nächstes Jahr veröffentlicht, also wird es eine Weile dauern, bis wir mehr sehen - aber ich denke wirklich, dass dies etwas Besonderes sein könnte.

Dann war es Zeit für South of Midnight, das letztes Jahr angekündigt wurde. Die Präsentation begann mit einer fast Stop-Motion-animierten Sequenz, die einige wirklich schöne Grafiken zeigte, die wir von Compulsion Games gewohnt sind. Aber... als wir jetzt auch das Gameplay zu sehen bekamen, war ich plötzlich nicht mehr so beeindruckt. Ich hoffe, es wird trotzdem Spaß machen, aber es scheint sehr normale Third-Person-Action in den Sümpfen der Südstaaten zu sein. Premiere im nächsten Jahr jedenfalls.

South of Midnight verspricht in den Zwischensequenzen Besseres als mit dem Gameplay, aber natürlich hoffen wir, dass wir eines Besseren belehrt werden.

World of Warcraft: The War Within tauchte ebenfalls hastig mit einem kurzen Trailer auf und wurde für den 26. August als Premiere bestätigt, bevor es an der Zeit war, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater mit einem Gameplay-Trailer zu enthüllen. Lassen Sie mich gleich sagen, dass das unglaublich gut aussieht, und als ich die Musik hörte und all die ikonischen Details (wie Ausrufezeichen über Gegnern) sah, bekam ich genug nostalgische Gänsehaut, um mir die Haare auf den Armen aufstellen zu lassen. Ein Veröffentlichungsdatum wollte Konami jedoch nicht bekannt geben.

Sea of Thieves ist seit seiner Veröffentlichung ein fester Bestandteil aller Microsoft-Veranstaltungen, und der diesjährige Xbox Games Showcase war keine Ausnahme. Saison 13 wurde mit einem Trailer enthüllt, der enthüllte, dass ab dem 25. Juli neue Inhalte für das Spiel verfügbar sind. Darauf folgte Flintlock: The Siege of Dawn, das am 18. Juli erscheint und gut im Game Pass enthalten ist (etwas, das für eine klare Mehrheit aller gezeigten Spiele zu gelten schien). Auch Age of Mythology: Retold bekam eine Präsentation und die Strategie-Enthusiasten der Redaktion brachen fast in einen spontanen Tanz aus. Es wird am 4. September veröffentlicht und tatsächlich für Xbox Series S/X erscheinen, natürlich neben dem PC.

Endlich war es an der Zeit, Joanna Dark wieder zu treffen.

Die bisher größte Überraschung war die nächste, denn nachdem die Fans jahrelang darum gebettelt hatten, Perfect Dark zu sehen, war es nun Zeit für echtes Gameplay. Es ist klar, dass es nicht der typische Shooter sein wird, sondern eher im Einklang mit dem Originalspiel. Erwarten Sie also klar definierte Missionen, Stealth, Rätsellösen, etwas Parkour und coole Gadgets. Aber... gegen Ende des Trailers gerieten die Dinge für Joanna außer Kontrolle, die so die Chance bekam, zu zeigen, dass es tatsächlich auch hektische Action sein kann. Um die Besonderheit dieser Ankündigung zu unterstreichen, kam der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, vorbei, um ein wenig zu sprechen und sagte, er freue sich darauf, mehr zu zeigen. Aber wir wissen nicht, wann das sein wird, denn obwohl Perfect Dark gute Dinge verspricht, wird es Premiere haben... irgendwann. Tatsächlich haben wir nicht einmal ein Veröffentlichungsjahr bestätigt bekommen.

Als nächstes kam mehr Blizzard und die erwartete Diablo 4-Erweiterung Vessel of Hatred bekam eine Präsentation, in der wir eine neue Klasse, eine neue Region und eine neue Geschichte kennenlernen konnten. Es ist offensichtlich, dass es böser als je zuvor zu sein scheint und dass Diablo-Fans es lieben werden, wenn es am 8. Oktober veröffentlicht wird.

Dann war es Zeit für eines der am meisten nachgefragten Spiele im Voraus, nämlich Fable. Das Logo von Playground Games erschien auf dem Bildschirm, gefolgt von einem Video mit manchmal schöner Präsentation und Gameplay. Es sieht eindeutig so aus, als würde es ein großartiges Abenteuer werden, und Playground hat es definitiv geschafft, das Fable-Feeling und den britischen Humor auf den Punkt zu bringen, und ich dachte auch, ich hätte gespürt, dass das Moralsystem intakt ist. Es wurde auch bestätigt, dass er 2025 Premiere haben wird, so dass Sie sich endlich darauf freuen können.

Es folgten drei kürzere Präsentationen, eine davon war der teambasierte Shooter Fragpunks, bei dem sich Teams von fünf Spielern gegenseitig abschießen müssen, mit dem Twist, dass wir die Bedingungen durch den Einsatz von Karten erheblich verändern können. Wir haben unter anderem gesehen, wie wir die Köpfe unserer Gegner vergrößern können, damit sie besser zu sehen und vor allem leichter zu treffen sind. Eine Markteinführung steht nächstes Jahr bevor. Es folgte das melancholisch anmutende Abenteuer Winter Burrow, in dem wir in die Rolle einer kleinen Maus schlüpfen und Anfang 2025 Premiere haben. Mixtape war der dritte kleinere Titel in Folge, der vorgestellt wurde, wobei Annapurna ein Coming-of-Age-Spiel über eine Gruppe von Teenagern bot. Der Stil erinnerte ein wenig an die vorherigen Abenteuer von Don't Nod, aber mit einer etwas schnelleren und schnelleren Präsentation und Rahmung.

Fragpunk, Winter Burrow und Mixtape sind drei etwas kleinere Titel, die Gutes versprechen.

Danach erschien das Logo von Asobo auf dem Bildschirm, was bedeutet, dass es Zeit für den Microsoft Fight Simulator 2024 war. Es soll am 19. November dieses Jahres erscheinen und bietet eine ganze Reihe neuer Funktionen wie kommerzielles Fliegen, Waldbrandbekämpfung, Krankenwagenpilot und vieles mehr. Die Grafik ist immer noch absolut atemberaubend. Danach wurde die Elder Scrolls Online-Erweiterung Gold Road gezeigt, die am 18. Juni erscheint, aber es wurde nichts Ausführlicheres gezeigt.

Danach wurde Life is Strange 3 angekündigt und mit einem ersten Trailer gezeigt. Max Caufield ist zurück, um ein Mordrätsel zu lösen, und dieses Mal spielen wir in zwei parallelen Zeitlinien, die uns helfen werden, das Rätsel zu lösen. Ich denke, es sieht vielversprechend aus und hoffentlich wird es ein aufregendes Abenteuer, in das man sich bei der Premiere am 29. Oktober dieses Jahres stürzen kann.

Ein Spiel, von dem ich sicher war, dass es gezeigt werden würde, war Indiana Jones and the Great Circle. Immerhin soll es dieses Jahr erscheinen, also konnten wir viel Gameplay und eine lange Sequenz auf einem Boot sehen, das aus unbekannten Gründen hoch oben in den Bergen feststeckte. Natürlich waren sie auf der Suche nach einem mysteriösen Artefakt, und ebenso natürlich hatte Indiana einige Nazis hinter sich. Das gesamte Redaktionsteam war sich einig, dass der schwedische Entwickler Machine Games ein technisch beeindruckendes Abenteuer abzuliefern scheint, das definitiv ein echtes Indiana-Jones-Feeling hat, viel mehr als der jüngste Film Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals. Unerwartet (da es dieses Jahr kommt) haben wir kein Veröffentlichungsdatum bekommen, also würde ich vermuten, dass Machine Games einfach bis auf die Knochen daran arbeiten und ein Datum ziemlich kurz vor der Premiere bekannt geben wird.

Es folgten zwei weitere kleinere Titel, als Mechabreak - der sowohl Macross als auch Zone of the Enders deutlich ansprach - und Wuchang: Fallen Feathers vorgestellt wurden. Beide sollen 2025 Premiere feiern.

Avowed scheint etwas so Ungewöhnliches zu sein wie ein Rollenspiel mit Fokus auf Gameplay und Kampf.

Ein anderes Spiel, von dem ich sicher war, dass es auftauchen würde, war Avowed. Wie Indiana Jones und der Große Kreis kommt es tatsächlich dieses Jahr, und genau wie die Abenteuer von Indiana blieben wir ohne Veröffentlichungsdatum. Wir haben jedoch eine Menge Gameplay zu sehen bekommen und ich stehe zu der Tatsache, dass es vom Gameplay her sehr unterhaltsam aussieht. Es hat wirklich flüssige Kämpfe und mehrere Sequenzen, die fast an Lara Crofts beste Momente erinnern. Wenn Obsidian dies mit einer guten Geschichte verbinden kann, können sich Rollenspielfans auf etwas freuen, wenn es später im Jahr 2024 Premiere feiert.

Die seltsamste Ankündigung des Tages kam von Rebellion, die Atomfall präsentierten, ein Spiel, von dem ich nicht viel verstand, außer dass es ein alternatives britisches Universum mit rostigen Mechs in ländlichen Umgebungen zu sein scheint. Er feiert 2025 Premiere, und ich vermute, es geht um die zweite Hälfte, denn vieles davon sah ziemlich früh aus. Assassin's Creed Shadows wurde auch kurz angeschaut und auch hier kann ich sagen, dass es sehr beeindruckend aussieht.

Die ukrainische GSC-Spielwelt hat Heart of Chornobyl während des brennenden Krieges entwickelt.

Es folgte eine gründliche Besprechung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl, das nun etwa zwei Jahre zu spät kommt - natürlich hauptsächlich aufgrund des russischen Krieges. So oder so, wir scheinen ein geradezu erstaunlich aussehendes Spiel zu haben, auf das wir uns freuen können, bei dem ich mehrmals einfach nur saß und nach Luft schnappte. Wenn es Spaß macht zu spielen und anständig poliert ist, wird die Premiere am 5. September ein kleines Weihnachten für mich sein, während ich die verbotene Zone erkunde.

Schließlich tauchte die neue Xbox-Chefin Sarah Bond auf, um das Event abzurunden. Unter anderem sagte sie noch einmal, dass Microsoft an der nächsten Konsolengeneration arbeitet – stellte aber auch drei neue Xbox-Modelle vor. Die Xbox Series S wird in einer weißen Version mit einer 1-Terabyte-Festplatte veröffentlicht (bisher nur in Schwarz erhältlich), die Xbox Series X wird jetzt in einer vollständig digitalen weißen Version mit einer 1-Terabyte-Festplatte erhältlich sein und es wird auch eine Special Edition der regulären Xbox Series X mit leicht veränderten Farbdetails und einer zwei Terabyte-Festplatte geben. Bond hatte jedoch noch eine letzte Überraschung übrig...

Drei neue Modelle der Xbox Series S/X kommen hinzu.

Es war im Vorfeld gemunkelt worden, dass es Zeit für Gears 6 sei, und es war sogar von einer remasterten Sammlung der alten Spiele die Rede gewesen. Aber... Es gab einige Details, die alle Quellen übersehen hatten, weil nichts davon korrekt war und vielleicht Informationen verwechselt worden waren. Was stattdessen angekündigt wurde, war Gears of War: E-Day, eine Art Prequel, in dem wir den schrecklichen Verfall des Planeten Sera während des Emergence Day verfolgen können, 14 Jahre vor dem ersten Gears of War.

Das bedeutet, dass wir uns wieder mit Marcus Fenix und Dom Santiago in einem Abenteuer herumschlagen können, das im Einklang mit dem Originalspiel eher Horror-orientiert zu sein scheint. Der Trailer war in der Engine (Unreal Engine 5) und zeigte einen blutgetränkten Kampf zwischen Marcus Fenix und einer Locust, der genauso fleischig endete, wie es sich die Fans wahrscheinlich erhofft hatten, begleitet von einer Neuinterpretation des Songs Mad World (der seit dem klassischen Werbespot von 2006 mit der Serie verbunden ist). Wir wissen jedoch nicht, wann es tatsächlich veröffentlicht wird, was wahrscheinlich bestenfalls 2025 bedeutet.

Und damit wurde der diesjährige Xbox Games Showcase abgerundet, der meiner Meinung nach deutlich besser war als das meiste, was Microsoft zuvor gezeigt hat. Kurz gesagt, der Game Pass wird in Zukunft wirklich gut bestückt sein und es gibt viele großartige Spiele in der Pipeline, die ihre Studios zu übernehmen scheinen. Die Abwesenheit von Towerfall war wahrscheinlich das Überraschendste, aber dann suche ich wirklich nach etwas, worüber ich mich beschweren kann.

Und was war Ihrer Meinung nach das Beste von allem, was wir gesehen haben?