Alles rund ums Alien mit Sigourney Weaver

HQ

Die Schauspielerin Sigourney Weaver ist in einer Reihe von Genres und Franchises äußerst erfolgreich und erhält bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig einen wohlverdienten Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Aber wo sie natürlich wirklich ihren Durchbruch geschafft hat, war in der Rolle der Ellen Ripley in der Alien -Franchise, und sie hat nach der Auszeichnung einen liebevollen Blick auf den Sci-Fi-Titanen geworfen.

Weaver sagte: "Es ist sehr aufregend. Seit ich zum ersten Mal in Venedig war, war es für mich ein sehr bedeutungsvolles Festival. Es ist mein Lieblingsfestival. Ich denke, es ist das Festival, das sich für die Kunst des Filmemachens einsetzt, vielleicht mehr als für das Geschäft des Filmemachens. Als ich 1986 zum ersten Mal dort war, mit Aliens, Jim Cameron und [Autor] David Gila, wurde der Film so wunderbar aufgenommen.

"Ich muss sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, nachdem ich Paul Schrader vor zwei Jahren den gleichen Preis verliehen habe, denn ich habe es immer als einen Preis für Filmemacher betrachtet, wunderbare Filmemacher, also könnte ich nicht glücklicher sein. Und den Preis im selben Jahr wie Peter Weir zu erhalten, ist auch etwas Besonderes [die beiden arbeiteten 1982 zusammen an dem Film "Das Jahr des gefährlichen Lebens". Von diesen Jungs auf die Schulter geklopft zu werden, ist wirklich wie Kerosin für die nächsten 20 Jahre meiner Karriere, oder was auch immer es sein wird."

Auf die Frage, wie sie dazu kam, dass Alien, Weaver sagte: "Ich kam vom Broadway. Für mich war das also ein "off of Broadway"-Projekt. Es war dunkel, einzigartig, sehr originell, sehr körperlich fesselnd. Sobald ich die Entwürfe sah, als ich Ridley Scott traf und er mir diese [H.R.] Giger und Carlo Rambaldi entwarf, wurde mir klar, dass ich so etwas noch nie zuvor gesehen hatte, also hat mich das wirklich fasziniert. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns vorhersehen konnte, dass es die Menschen weiterhin so unterhalten würde, wie es bisher der Fall war.

"Was ich am meisten in Erinnerung habe, ist, dass Ridley und [Kameramann] Derek Vanlint sehr innovativ waren, wie sie uns alle in diesen winzigen Räumen miteinander verbunden haben. Aber ich fühlte mich die ganze Zeit wie ein Mitglied der Crew – ich bin froh, dass ich es nicht als große Chance zum Durchbruch gesehen habe. Ich habe immer nur nach großartigen Geschichten gesucht und wollte ein Teil davon sein, und das war mein Kompass, anstatt über all die anderen Aspekte des Geschäfts nachzudenken."

Weaver fuhr fort zu diskutieren, was sie an der Figur von Ripley reizte: "Was ich daran liebe, und was meiner Meinung nach Bestand hat, ist, dass die Figur von Ripley fast eine Jedermann-Figur ist [die meisten Charaktere wurden als Unisex geschrieben, damit sie von männlichen oder weiblichen Schauspielern gespielt werden konnten]. Das befreite mich davon, mich jemals wie ein Mädchen verhalten oder mich wie ein Mädchen kleiden zu müssen. Das war sehr klug von den Autoren. An einem bestimmten Punkt vergisst man sogar, dass es eine Frau ist. Du weißt einfach, dass es Ripley ist, und hoffst, dass sie überlebt.

"Bei 'Alien' hatte ich das Gefühl, dass Ripley sich ihren Weg durch diese Situation improvisierte. Und ich denke, die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe, war, gute Freunde von [Co-Star] Ian Holm zu werden. Ich erinnere mich, dass ich sehr früh zu ihm sagte: "Meine Güte, glaubst du, Ripley denkt, dass das, was sie tut, das Richtige ist?" Und er sagte: "Oh, das tue ich absolut." Ich sagte: "Das tue ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie es weiß." Also hoffe ich die ganze Zeit, dass ich das Richtige tue. Ich bin mir da nicht sicher, was deinen Charakter in eine Art freien Fall versetzt, was meiner Meinung nach sehr hilfreich für mich war.

"Ich habe das Gefühl, dass sie nie weit von mir entfernt ist, aber auf der anderen Seite habe ich noch kein Drehbuch gelesen, das sagt: 'Du musst das machen.' Für mich ist sie also in dieser anderen Dimension, vorerst sicher vor dem Alien. Ich denke nicht wirklich darüber nach, aber wissen Sie, es ist nicht völlig unmöglich, und sicherlich lassen sich viele gute Filmemacher von dem Stoff inspirieren.

"Wie sehr braucht oder will das Publikum wirklich einen weiteren Ripley-Film? Ich sitze nicht wirklich herum und denke darüber nach, aber wenn es auftauchen würde, würde ich es in Betracht ziehen. Es ist schon ein paar Mal aufgetaucht, aber ich bin auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ripley hat sich ihre Ruhe verdient."

Nun, da habt ihr es (danke, Deadline). Was ist dein Lieblingsfilm in der Alien -Reihe und würdest du gerne Ripley zurückkehren sehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.