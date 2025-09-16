Alles Gute zum 40. Geburtstag, Mario!

HQ

Am 13. September 1985 war ich fünf Jahre alt. Es dauerte noch etwa anderthalb Jahre, bis Mario sein Debüt in Europa geben würde (15. Mai 1987), und natürlich hatte ich keine Ahnung, welchen Einfluss der mollige kleine Klempner haben würde.

Nicht nur auf mich - sondern auf die ganze Welt. Aber es sollte einige Zeit dauern.

Denn auch wenn Super Mario Bros ein fantastisches Plattformspiel war und ist, gibt es viele andere Faktoren, die wichtig sind, wenn etwas wirklich genredefinierend werden soll. Sowohl für das, was es war, als auch für das, was es werden wird. Eine solche Sache ist natürlich Merchandise. 1987 hatten wir nichts dergleichen für Mario. Es gab keine speziell entworfenen NES-Konsolen, keine amiibos oder andere Sammlerfiguren, keine Controller mit Charaktermotiven. Das erste, woran ich mich erinnern kann, das in dieser Richtung auftauchte, war vielleicht ein T-Shirt und vielleicht ein Badetuch.

Sammelfiguren aus Spielen waren selten, fast nicht existent. Während die Filmwelt Actionfiguren hervorbrachte, die so ziemlich alles repräsentierten, sollte es Jahre dauern, bis Spiele auch nur annähernd etwas Vergleichbares bekamen. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass Spiele zu dieser Zeit und an diesem Ort nicht annähernd so beliebt waren.

Kurs 1-1 ist eines der berühmtesten Spiellevel der Geschichte.

Vierzig Jahre später ist natürlich alles ganz anders. Heute warten wir auf den zweiten animierten Super Mario Bros.-Film, wir haben Vergnügungsparks, Museen und zahlreiche Nintendo-Geschäfte, die mit Gadgets zum Kauf überquellen. Spielposter, Kleidung, Lego... Alles ist vorhanden.

Das ist zum Teil die Art und Weise, wie ein Superstar geboren wird: indem er sichtbar ist. Überall und auf allem. Aber natürlich wächst es am meisten durch absolut fantastische Spiele. Die Frage ist, ob irgendeine Spielserie, zumindest eine mit annähernd so vielen Titeln, einen so konstant hohen Standard hatte wie die Super Mario-Reihe. Während Sega mit Sonic mehrfach gegen alle Widrigkeiten gekämpft hat und Crash und Spyro sicherlich viele unterhaltsame Spiele geboten haben, aber nicht annähernd die gleiche Wirkung erzielt haben, fallen mir im Moment wirklich nur zwei andere Spielserien im gleichen Genre ein. Einer heißt Ratchet & Clank. Der andere heißt Astro Bot. Aber das erste ist ein wenig zu wenig, um ein Actionspiel zu sein, und das zweite hat nur zwei (einhalb) Spiele veröffentlicht.

Es besteht kein Zweifel, dass Mario der Größte ist. Das wissen wir aber bereits.

Wenn Sie ein paar Hintergrundinformationen wünschen, es war Mario Segale, der Vermieter des amerikanischen Hauptquartiers von Nintendo, nach dem der Klempner benannt wurde. Shigeru Miyamoto wollte eigentlich die Figur Popeye verwenden, aber Lizenzprobleme führten dazu, dass Miyamoto sich eine eigene einfallen lassen musste. Er hieß ursprünglich Jumpman, wurde 1981 kreiert und sollte sich im Arcade-Spiel Donkey Kong an die Spitze des großen Affen am oberen Bildschirmrand schaffen. Aber es sind all die fantastischen Plattformspiele, die seitdem entstanden sind, von denen wir Mario hauptsächlich kennen und für die wir ihn feiern.

So beginnt die Gaming-Geschichte.

Mitte der 1980er Jahre schien diese Figur in jedem zweiten Wohnzimmer präsent zu sein. Ich erinnere mich, wie meine Eltern spielten, indem sie die klassische Bewegung "Den Controller nach oben rucken" benutzten, um Mario zum Hüpfen zu bringen. Die drei NES-Spiele waren an sich schon fantastisch, aber es gibt zwei, die besonders prägend sind: Das eine war Super Mario World. Es wird von vielen als das beste Plattformspiel der Welt angesehen und in vielerlei Hinsicht als das ultimative 2D-Plattformspiel, sowohl visuell als auch konzeptionell, von allem, was es vorher gab.

Und dann haben wir natürlich "Super Mario 64".

Ich hätte diesen Text nur darüber schreiben können. Weil es so fantastisch und so bedeutend war. Als man den Nintendo 64-Controller zum ersten Mal in die Hand nahm, Mario aus dem grünen Rohr sprang und man ihn zum Schloss führte, war es, als würde man einen Blick in die Zukunft werfen. Hier erhielt Mario auch seine ikonische Stimme von Charles Martinet, eine Stimme, die uns bis 2023 begleiten sollte, als Kevin Afghani die Rolle in den Spielen übernahm.

1997 arbeitete mein Vater für eine Zeitung und durch eine Kooperation mit Bergsala kam ich dazu, Nintendo-Spiele zu testen und zu rezensieren. Als er eines Tages nach Hause kam, brachte er uns ein Nintendo 64 mit, das wir uns für eine Woche ausleihen konnten. Abgesehen davon, dass ich selbst völlig in das Spiel vertieft war, wollten Freunde vorbeikommen und spielen, und als ich eine Rezension zu Super Mario 64 schreiben wollte, benutzte ich Klischees wie "Die Zukunft ist hier" und ähnliche Superlative. Es gab so viel zu sagen und sowohl ich als auch der Rest der Spielepublikationen in der Welt versuchten, uns gegenseitig darin zu übertreffen, alles zu sagen. Es gibt eine Reihe von Spielen, die wir wahrscheinlich immer erwähnen werden, Top-Liste und Chronik als dasjenige, das "alles verändert" und "den Grundstein gelegt" hat und so weiter.

Nächstes Jahr werden die Brüder mit einem neuen Film zurückkommen.

Super Mario 64 ist nicht nur ein fantastisches Spiel, sondern auch das, was es geworden ist. Etwas, mit dem man sich vergleichen kann. Etwas, an dem man alles andere messen kann.

Genauso wie Super Mario World die 2D-Spiele perfektioniert hat, sind die beiden Super Mario Galaxy-Spiele ein bisschen so. Sechs Jahre nach Super Mario 64 wurde Super Mario Sunshine veröffentlicht, aber wenn es ein Spiel gibt, das sich wie eine kleine Klammer in der Geschichte der Serie anfühlt, ohne besonders schlecht zu sein, dann ist es wahrscheinlich dieses. Stattdessen wurde Super Mario Galaxy eine Art Comeback, und ich würde sagen, dass die Serie noch nie so gut war wie mit diesen beiden Spielen. Eine Veröffentlichung mit beiden Spielen wurde für Switch angekündigt, und wenn sie erscheint, wird es ein weiterer Spieldurchgang von ihnen sein.

Es ist nun acht Jahre her, dass "Super Mario Odyssey" erschienen ist. Es fühlt sich definitiv so an, als müsste Nintendo bald den Schleier lüften und uns das nächste Spiel der 3D-Serie geben. Wir haben Super Mario Bros Wonder vor zwei Jahren bekommen, und so hat diese Spielreihe irgendwie funktioniert. Auf die wirklich großen Titel folgen Side-Scrolling-Abenteuer, die in vielerlei Hinsicht die Essenz dessen einfangen, worum es bei Mario schon immer ging.

Ein kleiner Teil meiner eigenen Mario-Sammlung.

Es gibt eine Sache, die ich besonders an Spielserien mag, die mich seit meiner Kindheit begleiten. Es geht darum, dass ich mich daran erinnern kann, wo ich in meinem Leben war, indem ich einfach an einen bestimmten Titel zurückdenke. Ich erinnere mich an Dinge wie wo ich lebte und wo ich saß und spielte. Ich erinnere mich, wer meine Freunde waren, in welcher Klasse ich war und vieles mehr. Spiele sind mehr als Pixel und Polygone auf einem Bildschirm. Sie sind wie ein eingefrorener Moment in der Zeit. Es spielt keine Rolle, für welchen Titel Sie sich entscheiden, obwohl einige offensichtlich einen viel größeren Eindruck hinterlassen haben als andere. Mario und ich sind zusammen aufgewachsen, von einem Wohnzimmer in einem kleinen Dorf außerhalb von Trollhättan bis in andere Städte und andere Länder. Von einem Siebenjährigen, dessen größter Wunsch es war, dass Mama und Papa mich eine Stunde länger aufbleiben lassen, um abends zu spielen, bis hin zu einem 45-Jährigen, der sich nach all den Jahren nostalgisch fühlt und das Privileg hat, darüber zu schreiben.

In vielerlei Hinsicht ist es ziemlich seltsam, dass eine Figur wie Mario zu einer solchen Ikone geworden ist. Aber es ist genauso einfach zu verstehen, warum. Es geht wohl auch viel um das perfekte Timing. Während wir heute eher nach "Coolness" suchen, war das damals nicht notwendig. Und im Grunde ist das Ganze etwas sehr Einfaches; Mario erinnert uns an unsere Kindheit. Und er spielt fantastische Spiele.

In vielerlei Hinsicht fühle ich mich sogar bei Mario alt. Aber das hat auch etwas Schönes. Also, was für ein Leben wir zusammen hatten, du und ich, Mario. Vielen Dank dafür. Und alles Gute zum Geburtstag.