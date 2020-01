Alles futtern und stärker werden in Dragon Ball Z: Kakarot

Bandai Namco bereitet sich intensiv auf die Veröffentlichung von Dragon Ball Z: Kakarot am 17. Januar vor. Eine knappe Woche vor der Veröffentlichung haben sie uns nun...

PC-Specs zu Dragon Ball Z: Kakarot bekannt

am 3. Januar 2020 um 14:12 NEWS. Von Stefan Briesenick

Dragon Ball Z: Kakarot erreicht uns in knapp zwei Wochen, am 17. Januar 2020. Das Spiel wird nicht nur auf PS4 und Xbox One veröffentlicht, sondern auch auf dem PC...