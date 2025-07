Allein in den nordischen Ländern wurden über 1 Million Pandaren-Charaktere erschaffen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Fans seit seinem Debüt im Jahr 2012 das Rennen von World of Warcraft Pandaren wirklich zu schätzen und zu lieben gelernt haben. Die pandaähnliche Spezies, die für ihre Spiritualität und Zen-Mentalität bekannt ist, ist seit der ersten Veröffentlichung von Mists of Pandaria vor über einem Jahrzehnt ein großer Erfolg, und wir sehen, dass sich der gleiche Erfolg der Fans einschleicht, nachdem die Erweiterung auch in World of Warcraft Classic erschienen ist.

Zu diesem Zweck hat Blizzard nun enthüllt, dass über eine Million Pandaren Zeichen in World of Warcraft in den nordischen Ländern erstellt wurden, sowohl in der modernen als auch in der Classic -Variante.

Besonders beeindruckend ist es, wenn man bedenkt, wie die Ursprünge der Rasse Pandaren sind, die 2002 von WoW-Veteran Chris Metzen als Aprilscherz erfunden wurde, bevor sie ein Jahrzehnt später Realität wurde, als Mists of Pandaria zum ersten Mal auftauchte.

Die Rasse Pandaren ist auch etwas Besonderes, da sie die einzige neutrale Rasse in ganz WoW bleibt. Wenn man einen Pandaren -Charakter erstellt, ist man nicht an Alliance oder Horde gebunden, und man kann stattdessen seine Fraktion auswählen, nachdem man die Startzone abgeschlossen hast, was nicht immer der Fall war, da sie vor ihrer Ankunft als Alliance -Unterstützer konzipiert waren.

Wenn du noch keinen eigenen Pandaren-Charakter erstellt hast, kannst du dies heute in modern oder Classic World of Warcraft tun, jetzt, da Mists of Pandaria Classic veröffentlicht wurde und für alle erlebbar ist.