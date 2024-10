Alle zukünftigen Halo-Spiele werden mit der Unreal Engine entwickelt

Wir konnten kürzlich berichten, dass 343 Industries nicht mehr existiert, sondern nun eine Namens- und Strategieänderung durchlaufen hat und nun Halo Studios heißt, was einen möglicherweise noch klareren Hinweis darauf gibt, woran sie in Zukunft arbeiten werden.

Und es ist anscheinend eine Menge, denn Vertreter des Studios bestätigten während der 2024 Halo World Championship, dass es sich um mehrere neue Titel handelt. Aber... Damit haben wir fast gerechnet, und das vielleicht Spannendste daran ist, dass sich nun ein hartnäckiges Gerücht aus den vergangenen zwei Jahren bestätigt hat. Genau wie mehrere Leaks und Insider gesagt haben, wird Halo in Zukunft mit Unreal Engine 5 entwickelt.

Über Xbox Wire wurde nun bestätigt, dass "alle zukünftigen Halo-Projekte die Engine verwenden werden", und bereits jetzt wird bekannt gegeben, dass "mehrere neue Spiele, die sie verwenden, in der Entwicklung sind".

Das ist natürlich ein riesiger Schritt. Ihre Slipspace-Spiel-Engine enthält Komponenten, die fast 25 Jahre alt sind, also ist es eindeutig Zeit für etwas Neues. Studiochef Pierre Hintze sagt sogar, dass es ein ganz neues Kapitel für das Halo-Universum sein wird:

"Wenn man Halo wirklich aufschlüsselt, gibt es zwei sehr unterschiedliche Kapitel. Kapitel 1 - Bungie. Kapitel 2 - 343 Industrien. Ich denke, wir haben jetzt ein Publikum, das hungrig nach mehr ist. Wir werden also nicht nur versuchen, die Effizienz der Entwicklung zu verbessern, sondern auch das Rezept ändern, wie wir Halo-Spiele machen. Deshalb schlagen wir heute ein neues Kapitel auf."

Eine weitere Sache, die Halo Studios betonen möchte, ist, wie schwierig es war, Leute zu finden, die mit ihrer alten Technologie arbeiten können, wo vorher niemand Slipspace kannte. Daher müssen sich neue Mitarbeiter erst einmal lange damit beschäftigen, bevor sie sich der Erstellung von Spielinhalten widmen können. Als ob das noch nicht genug wäre, muss das Studio seine Grafik-Engine kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern, anstatt mehr Zeit für die eigentlichen Spiele aufwenden zu können.

Chief Operating Officer Elizabeth van Wyck sagt, dass "ein Teil des Gesprächs, das wir geführt haben, sich darum drehte, wie wir dem Team helfen, sich auf die Entwicklung von Spielen zu konzentrieren, anstatt die Tools und Engines zu entwickeln", und fährt fort:

"Wie lange dauert es, bis jemand in der Lage ist, Assets zu erstellen, die in Ihrem Spiel auftauchen?"

Wenn Sie sich das Video unten ansehen, in dem all dies präsentiert wird, sehen wir Grafiken von etwas, das Halo Studios Project Foundry nennt. Dies ist kein Spiel, sondern etwas, mit dem sie herumgespielt haben, um die Unreal Engine 5 zu erkunden. Das bedeutet nicht, dass wir vergessen sollten, irgendetwas davon in einem zukünftigen Spiel zu haben, wie Hintze abschließend sagt:

"Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es unsere Absicht ist, dass der Großteil dessen, was wir in der Foundry präsentiert haben, in Projekten enthalten sein wird, die wir gerade entwickeln, oder in zukünftigen Projekten."

Wir stellen fest, dass viel Design aus Halo: Combat Evolved bekannt ist, wo es Gerüchte über ein bevorstehendes Remake gab. Ob daran etwas dran ist, wissen wir nicht, aber wir würden sagen, dass die Chancen, dass es echt ist, nach den Bildern und Videos unten gestiegen sind.

Was erhoffst du dir von Halo Studios erstem Unreal Engine 5-Projekt?