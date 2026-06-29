Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Sport

Alle Wimbledon-Spiele im Dameneinzel am Montag, den 29. Juni, Debüt von Sabalenka

Vollständiger Spielplan von Wimbledon Tag 1 im Dameneinzel.

Riot League of Legends Guthaben für

Riot League of Legends Guthaben für

From 10.00 EUR at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Galaxus
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
MediaMarkt
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Saturn
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Das Hauptfeld der Frauen bei Wimbledon 2026 beginnt heute, am 29. Juni, mit der ersten Hälfte der Erstrundenspiele auf 18 verschiedenen Plätzen im All England Club. Heute werden drei Spiele im Centre Court, zwei im ATP (die Debüts von Jannik Sinner und Djokovic) und eines mit Aryna Sabalenka, Weltranglisten-1, stattfinden. gegen Teodora Kostovic, nicht vor 15:10 BST, 16:10 MESZ.

Die Titelverteidigerin Iga Świątek wird morgen ihr Debüt geben, ebenso wie die siebenfache Champion Serena Williams, in ihrem ersten Einzelmatch seit 2022. Doch heute am Montag ist der Spielplan voll, mit den ersten Runden-Debüts von Jessica Pegula, Naomi Osaka, Roland-Garros-Champion Mirra Andreeva und Coco Gauff.

Dies ist der vollständige Spielplan für Montag, den 29. Juni, in Roland Garros:

Dameneinzel

Centre Court (13:30 BST / 14:30 MESZ)


  • Aryna Sabalenka gegen Teodora Kostovic

Court 1 (14:10 BST / 15:10 MESZ)


  • Magda Linette gegen Mirra Andreeva

Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jessica Pegula gegen Dominika Vidmanova

  • Tereza Korpatsch gegen Coco Gauff

Court 3 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Emma Jacquemot gegen Naomi Osaka

  • Barbora Krejčíková gegen Hannah Klugman

Feld 4 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • A. Parks gegen A. Dudeney

  • S. Sierra gegen A. Bondar

Court 5 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Dayana Yastremska gegen A. Ito

  • Oksana Oliynykova gegen McCartney Kessler

Court 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Bianca Andreescu gegen Shuai Zhang

  • A. Gasanova gegen E. Arango

Court 7 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Peyton Stearns gegen Nikola Bartunkova

Platz 8 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • L. Tararudee gegen L. Tagger

  • Jessica Bouzas gegen Anastasia Potapova

Court 9 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • C. Liu gegen H. Vandewinkel

Feld 10 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Sara Sorribes Tormo gegen Victoria Jiménez Kasintseva

  • X. Wang vs. E. Cocciaretto

Court 12 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • M. Sawangkaew gegen Maja Chwalińska

  • Karolina Muchová gegen Anastasia Zakharova

Court 14 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Yulia Putintseva gegen Tatjana Maria

  • Karolína Siniaková gegen Qinwen Zheng

Gericht 15 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Jaqueline Cristian gegen Iva Jovic

  • A. Li gegen Z. Sonmez

  • M. Frech gegen A. Kalinskaya

Court 16 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • M. Xu gegen D. Kasatkina

  • E. Alexandrova gegen P. Udvardy

Court 17 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Jelena Ostapenko gegen Harriet Dart

  • Diane Parry gegen Francesca Jones

Court 18 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Belinda Bencic gegen Mia Stojsavljević

  • Leylah Fernandez gegen J. Tjen

Alle Wimbledon-Spiele im Dameneinzel am Montag, den 29. Juni, Debüt von Sabalenka
OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

Tagged als:

SportTennisWimbledon


Lädt nächsten Inhalt