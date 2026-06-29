Alle Wimbledon-Spiele im Dameneinzel am Montag, den 29. Juni, Debüt von Sabalenka
Vollständiger Spielplan von Wimbledon Tag 1 im Dameneinzel.
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Das Hauptfeld der Frauen bei Wimbledon 2026 beginnt heute, am 29. Juni, mit der ersten Hälfte der Erstrundenspiele auf 18 verschiedenen Plätzen im All England Club. Heute werden drei Spiele im Centre Court, zwei im ATP (die Debüts von Jannik Sinner und Djokovic) und eines mit Aryna Sabalenka, Weltranglisten-1, stattfinden. gegen Teodora Kostovic, nicht vor 15:10 BST, 16:10 MESZ.
Die Titelverteidigerin Iga Świątek wird morgen ihr Debüt geben, ebenso wie die siebenfache Champion Serena Williams, in ihrem ersten Einzelmatch seit 2022. Doch heute am Montag ist der Spielplan voll, mit den ersten Runden-Debüts von Jessica Pegula, Naomi Osaka, Roland-Garros-Champion Mirra Andreeva und Coco Gauff.
Dies ist der vollständige Spielplan für Montag, den 29. Juni, in Roland Garros:
Dameneinzel
Centre Court (13:30 BST / 14:30 MESZ)
- Aryna Sabalenka gegen Teodora Kostovic
Court 1 (14:10 BST / 15:10 MESZ)
- Magda Linette gegen Mirra Andreeva
Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jessica Pegula gegen Dominika Vidmanova
- Tereza Korpatsch gegen Coco Gauff
Court 3 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Emma Jacquemot gegen Naomi Osaka
- Barbora Krejčíková gegen Hannah Klugman
Feld 4 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- A. Parks gegen A. Dudeney
- S. Sierra gegen A. Bondar
Court 5 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Dayana Yastremska gegen A. Ito
- Oksana Oliynykova gegen McCartney Kessler
Court 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Bianca Andreescu gegen Shuai Zhang
- A. Gasanova gegen E. Arango
Court 7 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Peyton Stearns gegen Nikola Bartunkova
Platz 8 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- L. Tararudee gegen L. Tagger
- Jessica Bouzas gegen Anastasia Potapova
Court 9 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- C. Liu gegen H. Vandewinkel
Feld 10 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Sara Sorribes Tormo gegen Victoria Jiménez Kasintseva
- X. Wang vs. E. Cocciaretto
Court 12 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- M. Sawangkaew gegen Maja Chwalińska
- Karolina Muchová gegen Anastasia Zakharova
Court 14 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Yulia Putintseva gegen Tatjana Maria
- Karolína Siniaková gegen Qinwen Zheng
Gericht 15 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Jaqueline Cristian gegen Iva Jovic
- A. Li gegen Z. Sonmez
- M. Frech gegen A. Kalinskaya
Court 16 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- M. Xu gegen D. Kasatkina
- E. Alexandrova gegen P. Udvardy
Court 17 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Jelena Ostapenko gegen Harriet Dart
- Diane Parry gegen Francesca Jones
Court 18 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Belinda Bencic gegen Mia Stojsavljević
- Leylah Fernandez gegen J. Tjen