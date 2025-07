Alle Wimbledon-Halbfinalisten im Herren- und Dameneinzel und wann spielen sie

HQ

Die Halbfinals im Herren- und Dameneinzel von Wimbledon sind entschieden. Am Donnerstagnachmittag besiegten Novak Djokovic und Jannik Sinner ihre Rivalen: Der Italiener, die Nummer 1 der Welt, besiegte Ben Shelton in zwei Sätzen, und der Serbe schlug mit einigen Schwierigkeiten Flavio Cobolli mit 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4. Für Djokovic ist es das 14. Wimbledon-Halbfinale, der im Alter von 38 Jahren seine Nummer 25 beim Grand Slam und seinen 100. ATP-Titel holen will.

Zuvor stehen sich aber beide im Halbfinale gegenüber, wie es vor einem Monat in Roland Garros geschehen ist. In diesem Spiel gewann Sinner in zwei Sätzen, aber Djokovic machte es der Nummer 1 der Welt nicht leicht.

Alcaraz, der nach seinen Siegen in Wimbledon 2022 und 2023 das Triple anstrebt, wird unterdessen auf die Nummer 5 der Welt, Taylor Fritz, treffen. Beide Halbfinals finden am Freitag, den 11. Juli, statt, aber die Zeit steht noch nicht fest. Das Finale folgt dann am Sonntag, den 13. Juli. Erwarten Sie ein weiteres Alcaraz-Sinner-Finale?

Halbfinalzeiten Dameneinzel am Donnerstag, 10. Juli

Was wir bereits wissen, sind die Zeiten für die Halbfinals des Einzels. Sie finden alle am Donnerstag, den 10. Juli, statt. Zunächst das Spiel zwischen Aryna Sabalenka und der US-Amerikanerin Amanda Anisimova, der Nummer 12 der Weltrangliste, um 13:30 Uhr BST, 14:30 Uhr MESZ.

Dann trifft die Schweizerin Belinda Bencic, die Nummer 35 der Weltrangliste, auf die Nummer 4 der Weltrangliste, Iga Swiatek. Eine der größten Überraschungen des Turniers: Die 28-jährige Bencic besiegte Mirra Andreeva im Tiebreak in zwei Sätzen und zog damit zum ersten Mal ins Halbfinale von Wimbledon ein. Dieses Spiel beginnt frühestens um 14:40 Uhr BST, 15:40 Uhr MESZ.