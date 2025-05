"Alle waren stoned" während Robin Williams' Popeye-Film

HQ

Barry Diller, derzeitiger IAC-Vorsitzender, war einst CEO von Paramount Pictures. Von 1974 bis 1984 war er für das Studio tätig und betreute große Hits wie "Grease", "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Saturday Night Fever". Er beaufsichtigte auch die Entstehung von Robert Altmans Popeye.

Via Entertainment Weekly wurde Diller kürzlich in einem Interview gefragt, welches das am meisten "zugekokste" Filmset war, das er je besucht hat. »Popeye«, sagte er. "Wenn du Popeye schaust, siehst du einen Film, bei dem du an das denkst, was sie früher mit Rekordgeschwindigkeiten gemacht haben, 33 [U/min], was auch immer. Dies ist ein Film, der mit 78 Umdrehungen pro Minute und 33 Geschwindigkeiten läuft."

"Man konnte sich dem nicht entziehen", fuhr er fort und sprach über den Drogenkonsum am Set. "Damals wurden tatsächlich Filmdosen verschickt. Filmdosen wurden nach L.A. zurückgeschickt, um den Film täglich zu verarbeiten. Dieser Film wurde auf Malta gedreht. Und wir fanden heraus, dass die Filmdosen tatsächlich verwendet wurden, um Kokain hin und her zu diesem Set zu transportieren. Alle waren stoned."

Wie mein geschätzter Kollege David Caballero es ausdrückt, war es vielleicht doch nicht der Spinat, der Popeye seine Kraft und Energie gab. Robin Williams spielte in dem Film von 1980 an der Seite von Shelley Duval. Er spielte 60 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, mehr als das Doppelte seines Budgets, beeindruckte aber die Kritiker damals nicht gerade.