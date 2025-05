Alle wahlberechtigten Kardinäle treffen vor dem Papstkonklave in Rom ein

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Wir wissen jetzt, dass sich alle 133 Kardinäle, die beim nächsten päpstlichen Konklave wahlberechtigt sind, in Rom versammelt haben, während die Vorbereitungen für den Beginn der Wahl hinter verschlossenen Türen am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle fortgesetzt werden.

Die Diskussionen der letzten Wochen haben tiefe Spaltungen in der Kirche aufgezeigt, wobei einige auf eine Kontinuität mit Franziskus' reformistischer Vision drängen, während andere eine Rückkehr zu einer traditionelleren Lehre befürworten. Im Moment bleibt abzuwarten, wer die Wahl treffen wird.