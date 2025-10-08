Alle Viertelfinalisten des Shanghai Masters und Zeiten für Donnerstag stehen fest

HQ

Das Shanghai Masters neigt sich dem Ende zu. Das vorletzte Masters 1000 der Saison hat gerade die Runde der letzten 15 abgeschlossen: Learner Tien, Lorenzo Musetti, Nuno Borges und Jiri Lehecka waren heute die letzten, die stürzten, und die Runde der letzten Acht des Wettbewerbs wissen bereits, auf wen sie wann treffen werden.

Shanghai Masters Viertelfinale (Herreneinzel)

Donnerstag, 9. Oktober:



Holger Rune vs. Valentin Vacherot: 09:00 Uhr MEZ



Zizou Bergs vs. Novak Djokovic: 12:30 Uhr MEZ



Freitag, 10. Oktober:



Daniil Medvedev gegen Alex de Miñaur: TBD



Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime: TBD



Am Samstag folgen die Halbfinals und am Sonntag das Finale. Wer wird Ihrer Meinung nach die Shanghai Masters 2025 gewinnen?