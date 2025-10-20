Alle vier Versionen von Final Fantasy VII: Remake Intergrade im neuen Video im Vergleich

HQ

Nach der Gamescom erhielt Square Enix viel Lob für die Switch 2-Version von Final Fantasy VII: Remake Intergrade, die von unzähligen Medien (einschließlich uns) als sehr vielversprechende Veröffentlichung angesehen wurde. Dies ist jedoch nicht die einzige Version in der Pipeline, denn Square Enix arbeitet auch an einer Xbox Series S/X-Edition des Titels, die beide am 22. Januar erscheinen sollen.

Jetzt haben wir ein klares Zeichen dafür, dass Square Enix mit dieser neuen Version sehr zufrieden ist, da sie jetzt ein Video veröffentlicht haben, in dem alle vier verfügbaren Versionen nebeneinander laufen. Was wir zu sehen bekommen, ist die grandiose Eröffnungssequenz des Spiels, die Sie unten finden können.

Wie wir bereits berichtet haben, werden auch die Versionen Switch 2 und Xbox Series S/X zusammen mit einem neuen Patch (der auch für PC und PlayStation 5 erscheint) veröffentlicht, der es ermöglicht, das Abenteuer mit viel zusätzlicher Unterstützung durchzuspielen, um es für Neulinge oder diejenigen, die es um der Geschichte willen durchspielen wollen, zugänglicher zu machen.