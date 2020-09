Alle vier Episoden von World of Warcraft: Shadowlands - Afterlife sind am Start

Blizzard hat vor ein paar Wochen auf der Gamescom eine vierteilige Miniserie zum neuen World-of-Warcraft-Add-On Shadowlands gestartet, die in dieser Woche ein Ende fand. Die Afterlifes-Serie besteht aus vier animierten Kurzfilmen, die das Leben nach dem Tod einiger der gefallenen Charaktere aus dem MMORPG aufzeigen und den Fans erklären, wie diese Helden in jedem der vier Hauptbereiche der Shadowlands ihre Spuren hinterlassen konnten.

Das erste Video heißt Bastion und es handelt von der Heimat aller Verteidiger des Lichts. Im zweiten Clip, Maldraxxus, geht es um den Ork-Krieger Draka. Das dritte Video zeigt das Gebiet Ardenweald, in das von Naturgeistern wie Druiden und Jäger bevölkert wird. Die letzte Episode ist Revendreth gewidmet, einem besonders blutigen Gebiets. World of Warcraft: Shadowlands wird am 27. Oktober veröffentlicht.

