Alle Steam Decks sind in den USA ausverkauft, Valve erwartet in anderen Regionen Engpässe bei Steam Deck OLED

Verflucht seid euch, Gedächtnis- und Speichermangel, verflucht seid euch! Schon jetzt sehen wir die sehr realen Auswirkungen auf die Verbraucher durch den enormen Bedarf des KI-Marktes an mehr RAM. Der Preis für einen durchschnittlichen DDR5-Stick ist in die Höhe geschossen, und obwohl wir auch Gaming-Hardware-Engpässe befürchtet haben, sind sie nun endlich da.

Wie Geoff Keighley auf Twitter/X schrieb, ist das Valve Steam Deck derzeit in den USA ausverkauft. Wenn man die britische Version von Steam überprüft, können wir bestätigen, dass man zum Zeitpunkt des Schreibens jedes beliebige Modell kaufen kann, egal ob OLED oder LCD. Dies könnte sich jedoch bald ändern, da Valve glaubt, dass es in weiteren Regionen zu Lagerengpässen kommen wird.

Keighley erwähnt laut Valve, dass das Unternehmen erwartet, dass das Steam Deck OLED in weiteren Regionen immer wieder ausverkauft wird. Wir wissen nicht, was diese Regionen sind, aber wenn du schon die ganze Zeit gewartet hast, um ein Steam Deck zu bekommen, ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, dir eins zu holen. Außer natürlich, du wohnst in den USA, dann musst du einfach warten, bis das Steam Deck wieder auf Lager ist.